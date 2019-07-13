不只開山里！台南左鎮老翁「犁田」發現染登革熱　疫情恐增新戰場

▲台南市政府防疫人員於台南市左鎮區榮和里執行孳生源查核。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今日公布台南市新增1例本土登革熱，為左鎮區左鎮區榮和里一名80多歲男性，因為騎車跌倒送醫意外發現有登革熱疑似症狀且快篩陽性，經通報確認感染登革熱。疾管署表示，目前還需進一步檢驗確認個案感染來源，釐清是否屬於台南市開山里週邊群聚同波疫情，或者因為境外移入產生新一波疫情，但可以確定的是警戒區域範圍已經擴大，衛生單位正在加強孳清防疫工作。

疾管署副署長莊人祥表示，這名個案近期無出國史，7月10日出現發燒症狀至診所就醫，12日因騎車跌倒送醫，檢查發現有血小板下降狀態，醫療人員警覺進行登革熱快篩陽性遂而通報，並確診為登革熱第二型，個案現住院治療中，接觸者目前無疑似症狀。

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莊人祥表示，個案主要活動地點為住家、自家菜園，近期曾至善化區牛墟活動，和先前台南市群聚疫情的熱點範圍不同，比較靠山區。但由於病毒同屬第二型，後續會進行基因定序釐清與群聚疫情是否相關，不排除疫情向外擴散，但也有可能是社區中境外移入病例引發另一波疫情，還在持續調查感染源中。而目前已安排防疫人員前往個案住家及菜園執行孳生源檢查、清除及化學防治工作。

今(2019)年截至目前國內累計48例本土登革熱病例，為高雄市39例(三民區33例、左營區2例，鳳山區、鼓山區、路竹區及前鎮區各1例)、台南市9例(中西區3例、東區2例，永康區、南區、安南區及左鎮區各１例)。另有209例境外移入病例，境外移入病例數為近10年同期最高。

疾管署再次呼籲，本週南部地區持續有局部大雨或短暫陣雨，請民眾降雨過後儘速清除環境積水容器，並留意天溝、排水溝是否淤積，避免病媒蚊孳生。