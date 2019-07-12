化妝品疑含「致癌石綿」！台鉅稱全外銷　食藥署再抽12產品化驗

▲台鉅委由大陸子公司生產的「City Color Cosmetics Contour Effects Palette 2 Contour, Bronze, Highlight」在台灣有類似產品。（圖／食藥署提供）

記者嚴云岑／台北報導

台南台鉅企業股份有限公司生產的「Claire's Eyeshadows」等化妝品，疑似含有第一級致癌物石綿成分，遭美、加兩國要求全面下架。台南市衛生局調查發現，出包產品皆由台鉅於大陸的子公司生產，直接銷往歐美，並未流入台灣，不過為了安全起見，食藥署仍抽樣12件類似產品進行檢驗，釐清是否含有石綿成分，一旦發現，最高可處500萬元罰鍰。

遭美國、加拿大驗出疑似含有石綿成分的5項化妝品，分別為「Claire's Eyeshadows」、「Claire's Compact Powder」、「Claire's Contour Palette」、「City Color Cosmetics Contour Effects Palette 2 Contour, Bronze, Highlight」與「JoJo Siwa Makeup Set」，其中只有「JoJo Siwa Makeup Set」非台鉅生產。

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▲「JoJo Siwa Makeup Set」非台鉅生產。

食藥署醫粧組副研究員洪肇宏表示，台鉅公司經大陸子公司生產銷往歐美的產品中，只有「City Color Cosmetics Contour Effects Palette 2 Contour, Bronze, Highlight」在台灣有類似產品，10日已責成台南市衛生局至台鉅美妝觀光工廠抽樣12件類似產品，品項包括蜜粉、彩盤、修容組等。

由於台鉅企業股份公司在台灣也有工廠，洪肇宏表示，抽樣的12項產品，生產地台陸廠皆有，待檢體送達食藥署後，會進行檢驗分析，透過顯微鏡觀察有無石綿成分，不過，天然礦石分析複雜，「一週內很難有結果」，但食藥署一定會盡快處理。

石綿是世界衛生組織（WHO）表定一級致癌物，長期暴露石綿會導致肺癌、喉癌、卵巢癌及間皮瘤；接觸石綿也能引起其它疾病，如肺纖維化、胸膜斑、胸膜增厚及胸腔積液。

▲台鉅生產的「Claire's Contour Palette」。

衛福部108年5月30日公告「化粧品禁止使用成分表」，全面禁止檢出石綿成分，違者可依《化粧品衛生安全管理法》，處2萬元以上500萬元以下罰鍰，並得按次處罰，情節重大者，並得處1個月以上1年以下停業處分或令其歇業、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或廢止該化粧品之登錄或許可證。

洪肇宏表示，食藥署107年主動對市售爽身粉產品進行抽驗，依實際執行計畫結果，化粧品均未檢查出含有石綿成分；至108年亦執行化粧品聯合稽查計畫，檢驗石綿成分，以維國人健康安全。呼籲化粧品業者應恪守相關規定，就製造化粧品之原料品質及產品嚴加把關，善盡保障國人安全之責任，以免觸法受罰。