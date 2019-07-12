▲天氣越熱「3大流行病」越猖狂！藥師傳授夏日防疫妙招。（圖／示意圖／記者林妤柔攝）

記者嚴云岑／台北報導

暑假是出遊旺季，但台灣盛行的腸病毒、登革熱、日本腦炎等，也隨著氣溫升高有增加趨勢。藥師表示，全國社區藥局都可提供夏日傳染病防疫諮詢，民眾若有旅遊備藥問題，也可主動向社區藥師尋求協助。

中華民國藥師公會全聯會表示，夏季、初秋是腸病毒流行季，雖然5歲以下的幼童感染後容易併發重症，但有一半以上的成年人是沒有症狀，或者只出現類似咳嗽、流鼻水等上呼吸道症狀，容易輕忽並傳染給幼兒。提醒民眾在抱嬰幼兒前務必更衣洗手，也可用清水稀釋100倍的漂白水，清理兒童玩具、寢具等常見用品。

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日本腦炎流行季節主要在每年5~10月，大部分無明顯症狀，約有小於1%的感染者會出現常見的急性腦炎臨床症狀。藥師公會提醒，接種日本腦炎疫苗是預防日本腦炎最有效的方法，出生滿15個月以上的幼兒，應至各地衛生所或合約院所接種。到戶外活動時，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府主管機關核可之含敵避（DEET）或派卡瑞丁（Picaridin）成分的防蚊藥劑，避免被叮咬。

▲夏天常見傳染病。（圖／藥師公會提供）

歷年暑假國內登革熱境外移入病例數較高，經由斑蚊叮咬傳播，潛伏期約3-8天，有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛或出疹等典型登革熱症狀。

今年高雄、台南都有本土群登革熱聚案例，藥師公會提醒，症狀較輕微、無警示症狀的患者，可採居家休養的方式，其照護原則包括：補充含電解質的水分、遵從醫囑服藥、充分休息，如出現持續嘔吐、嚴重腹痛、呼吸困難、出血、四肢冰冷濕黏或意識狀態改變等徵象，應立即就醫。