桃園某男大生疑心因性猝死　醫師提醒「三高」患者小心氣溫驟變

桃園市某大學林姓男大生前（5）日上午在期末考時突然昏倒，校護急救後通報119協助送醫，經醫護人員搶救後仍宣告不治。檢警法醫相驗後，疑為心因性猝死；中壢天晟醫院心臟內科醫師黃信凱提醒，心因性心臟病引發心肌梗塞，與「三高」密切相關，特別是天氣變化時，若有上述危險因子患者更需注意，積極控制「三高」並健康生活，才是預防心臟病的關鍵。

據指出，這名年僅21歲林姓男大生5日上午10時許在學校進行期末考試時突然倒地不省人事，經校護評估無意識呼吸先緊急施予CPR，119救護人員到場後接手給予必要救護處置，經緊急送醫急救無效後，家屬忍痛放棄急救。事後同學在通訊軟體Threads上不捨地說「心情好沉重」。

檢警昨天下午相驗後為疑似心因性猝死，中壢天晟醫院心臟內科醫師黃信凱指出，心因性心臟病常突發如心肌梗塞等症狀，這與「三高」（高血壓、高血脂、高血糖）患者密切相關，若再加上肥胖、抽菸等習慣，都是高危險因子。民眾如有胸悶、心悸、冒冷汗、呼吸困難等症狀，特別是天氣驟然變化時，若有上述危險因子高危險群更需注意，應須積極控制「三高」並健康生活，是預防心臟病的關鍵。

黃信凱認為，校園猝死事件確實令人遺憾。這種在高度壓力（如考試、激烈運動）下發生的青年猝死，往往涉及遺傳性心律不整或結構性心臟病。我們稱之為「心因性猝死（SCD）」，各種壓力、睡眠不足及交感神經過度興奮等誘發致死性心律不整（（VT 、VF)這些可能與如Long QT Syndrome 或 Brugada Syndrome相關。

黃信凱表示，年輕族群（特別是有家族史或曾有不明原因暈厥者）建立更有效的篩檢機制，例如心電圖（ECG）的檢查或基因檢測，是一種方式。然而不論是因為急性心肌梗塞相關或遺傳性心律不整或結構性心臟病在發作時都是因為「致死性心律不整（VT 、VF)」導致突然倒下失去意識及心臟輸出異常！此時自動體外心臟電擊去顫器（AED）的使用就至關重要！急救訓練（CPR+AED）的普及化，在此時就能提供更多的生命之鏈的協助！

黃信凱分析，所謂心因性心臟病與三高警訊，所謂「高血壓、高血脂、高血糖」是急性心肌梗塞的重大誘因。其他因素則可能因患者肥胖、抽菸、缺乏運動、年齡增長（男性>45歲，女性>55歲）及有心臟病家族史，都會增加不少風險。其常見症狀包括有胸悶、胸痛、左前胸或上腹部壓迫感、呼吸困難、心悸、冒冷汗、暈眩、疲倦、噁心、消化不良。患者在天氣變化大時（如冬天）更是心血管疾病好發期，務必提高警覺。

至於該如何有效預防？黃信凱醫師強調，應適當控制「三高」，包括積極治療高血壓、高血脂、高血糖，是保護心臟的首要任務。其他如戒菸、維持健康體重、規律運動等，並注重健康飲食，包括減少高膽固醇、高脂肪食物攝取，如肥肉、油炸物、動物內臟等。另外，患者應定期檢查，並可考慮冠狀動脈電腦斷層確認身體狀況。若出現上述症狀，尤其是合併有「三高」及抽菸史者，應立即就醫掌握自身狀況，避免狀況突發時來不及就醫治療。