幾乎人人都中！「10大傷腎殺手」營養師示警　愛喝湯也上榜

文／營養師陳怡婷

腎臟病常被視為「沉默的殺手」，早期慢性腎臟病沒有明顯症狀，容易不知不覺被忽略。就像我爸爸，當初因為長期高血壓，沒有特別不適感，直到尿液檢查異常，有泡泡尿（蛋白尿），腎功能已出現損害！建議大家要定期健康檢查，才能及時掌握身體狀況。

我自己在營養諮詢門診，也曾遇見不少個案的飲食行為，餐桌離不開辣椒醬、醬油、胡椒鹽，餐點口味喜愛麻辣、沙茶、糖醋、咖哩、椒鹽等重口味料理方式，覺得這樣才有滿足感！

現代人工作忙碌、外食比例高，不少人飲食偏好重口味、高加工的飲食習慣。近年來，團購、網購風行，琳瑯滿目的沾/拌/抹醬、調味包、湯包等。雖然美味又便利，但不知不覺中會攝取過量的鹽分、糖分、油脂、食品添加物等，若長期維持不良的飲食習慣會增加腎臟負擔！

有哪些不良的飲食習慣、生活型態，是我們該及早修正、避免進一步傷腎的「NG行為」?

五大傷腎NG飲食習慣

重口味、愛喝湯

喜歡重鹹、愛淋醬汁、喜愛喝湯品的人，會讓鈉攝取過量，過多的鈉必須藉由腎臟排出體外。高鈉飲食容易導致水腫、高血壓，加重腎臟代謝負擔。

火鍋湯底、高湯、濃湯、燉湯等通常為高鈉、高普林、高磷的食物，會增加高尿酸血症、痛風的風險，潛藏許多腎臟危機。

喜愛超加工品、添加物過多

喜歡吃加工肉品，如香腸、培根、火腿、肉乾、肉鬆，以及醃製食物，如鹹魚、鹹豬肉、泡菜、醬瓜、蜜餞、豆腐乳，還有火鍋料、零食餅乾等加工食品，含有較多鈉、糖、飽和脂肪酸和食品添加物（如磷酸鹽），長期攝取恐傷腎並增加其他慢性病的風險。

嗜甜者，血糖失控傷腎

常喝含糖飲料、吃甜食、蛋糕、餅乾等，高糖飲食行為除了讓血糖失控，增加糖尿病的風險以外，也易導致肥胖、高血壓、高血脂，這些慢性病是腎臟的高危險因子。

高油食物，血脂失控傷腎

喜愛吃油炸物（鹽酥雞、炸雞等）、肥肉、焢肉、動物皮（豬皮、雞皮等）、高油糕點等高油脂飲食行為不只讓血脂、體重失控，也危害腎臟健康。

不喜歡喝水，代謝廢物無法順利排出

水分攝取不足時，會影響腎臟運作，長時間下來，尿量會減少，也會增加尿液的毒素，還會導致尿道感染、結石等情形。

五大傷腎NG生活型態

濫用藥物、藥膳、保健品

臨床上有發現，錯誤的進補、亂吃來路不明的中藥、西藥、保健品等，長期下來會導致腎臟受損。另外，有些藥物、保健品合併服用，可能會有藥物交互作用，導致產生副作用。

抽菸、暴露菸害環境

許多人以為菸害只有自己抽菸吸入有害物質才算，其實二手菸、三手菸也屬於菸害的一種！

長期抽菸、暴露在菸害環境中，不僅增加呼吸道疾病、心血管疾病、癌症等多種健康風險，同樣會損害腎臟健康。

憋尿、不良排尿習慣

尿液是腎臟幫助身體排除多餘水分、代謝廢物、藥物、毒素的重要途徑，憋尿會使膀胱脹大、尿液回流，尿液中的細菌因此從尿道逆行跑到輸尿管、腎臟中，增加腎臟發炎感染的風險。良好的排尿習慣看似小事，卻是保護腎臟的重要一環。

熬夜、久坐不動的生活習慣

長時間熬夜、睡眠不足會導致內分泌失調，增加交感神經作用，導致高血壓、心血管疾病的風險。

睡眠不足也會降低腎臟的血流及含氧量，導致腎臟過濾毒素的能力下降，增加蛋白尿的發生。



另外，現代人工作忙碌、缺乏運動，上班久坐辦公桌，下班追劇、滑手機、打電動等少活動的不良生活習慣，除了使代謝下降、腰圍增加、體重失控外，還會增加代謝症候群、心血管疾病、中風、糖尿病、 腎臟病、憂鬱症等風險，甚至提高死亡率。

暴飲暴食、飲食失衡

常暴飲暴食，吃到飽餐廳、火鍋、燒烤等，短時間大量進食高鈉、高醣、高油、高蛋白、高加工等重口味料理，雖然美味飽足，卻會大幅增加腎臟負擔。

偶爾年節聚餐難免會吃得豐富一些，但日常飲食仍要以健康飲食習慣、生活型態為主，避免腎臟長期超載。

