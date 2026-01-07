30歲OL沒運動「只改變早餐」瘦5kg！醫驚：脂肪肝全消失了

▲女子不吃麵包了，每天早餐一定都會吃顆水煮蛋。（示意圖／Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

在台灣，脂肪肝盛行率高，每10人就有3人有此問題。胃腸肝膽科醫師錢政弘分享，一名30多歲OL患有輕度脂肪肝，工作忙碌的她沒時間運動，但靠著「改變早餐」捨棄吃麵包，選擇將水煮蛋、蒸地瓜、黑咖啡及香蕉加入她的早餐行列中，3個月後「脂肪肝消失了！」

錢政弘醫師在《健康好生活》節目中提到，上述女子本身有輕度脂肪肝，近期替她照超音波時，竟發現全都消失了。好奇追問下得知，患者雖知運動對健康的重要性，但礙於沒時間，於是選擇從改變早餐著手，她捨棄方便又美味的麵包，改成原型食物，3個月時間不只消除脂肪肝，體重也從76公斤減至71公斤。

早餐改吃蛋配黑咖啡 地瓜冰過、香蕉選綠的

錢政弘分享女子的菜單，包括「水煮蛋、蒸地瓜、黑咖啡及香蕉」，彼此輪流搭配、不見得一次通通攝取，重點是「都會吃水煮蛋」。他說明，若追求方便性，也可選擇超商的茶葉蛋或溏心蛋，雖然多了些調味，但至少比麵包好。另外，黑咖啡對於降低肝硬化、肝癌風險都有幫助，研究發現，咖啡是護肝的飲品，若不敢喝黑咖啡，加入鮮奶製成拿鐵也可以。

錢政弘接著說，女子前一天還會先蒸好地瓜，並放入冰箱保存，冰過後的地瓜會增加抗性澱粉，腸胃較難吸收，血糖因此不容易上升，也較不會發胖。至於香蕉也很好取得，不只有飽足感、也提供多種營養，建議可選擇初熟、蕉皮偏青者，若蕉皮上有「黑點點」，代表糖分越高，容易轉換成葡萄糖、果糖，易使血糖變高、身材也跟著橫著長。