猝死案70%在家中！年輕人「易忽略5警訊」　醫嘆：沒第2次機會

▲醫師黃軒示警，猝死案件有70%在家中發生。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

連日氣溫驟降，正是心血管疾病好發時期。重症科醫師黃軒示警，高達70%的猝死案件其實都發生在「家中」，如臥室、浴室和客廳，其中又以早晨6點至10點最為危險。他特別提醒，許多年輕人雖無既往病史，卻可能忽略潛在徵兆，「（猝死）一發生，年輕人幾乎沒有第二次的生命機會了。」

黃軒醫師曾在粉專提到，家裡之所以成為猝死的危險場域，主因是人們常因放鬆而失去戒心；尤其清晨氣溫偏低，若從溫暖被窩突然起身，或遭受冷空氣的溫差刺激，易引發血管劇烈收縮、血液黏稠度增加，成為誘發猝死的關鍵。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事實上，猝死並非老年人的專利。黃軒分析，年輕人猝死常見的元凶包括：遺傳性心臟病，患者外表健康，卻常在運動、情緒波動時突然發作，「第一次發作往往也是最後一次」；突發性心律不整，心跳異常導致腦部缺氧；以及年輕型心肌梗塞，這類族群常因自認年輕而硬撐，錯失就醫良機。除了心臟問題，肺栓塞、腦出血、毒品／藥物反應及嚴重過敏，也是致命原因。

黃軒點名年輕人最易忽略的「5大警訊」：

－運動時胸悶、胸痛。

－突然心悸、心跳紊亂。

－不明原因昏厥或快暈倒。

－明明沒熬夜卻異常疲累。

－半夜心跳快到驚醒。

黃軒提醒，猝死前身體通常「有說話」，只是聲音微弱，若本身有不良生活習慣，絕不能忽視這些症狀。

▲早上「慢慢起床」是保命防猝死的關鍵。（示意圖／pexels）

關於預防之道，黃軒建議「防猝死從起床開始」。起床時應採「慢動作開機」，避免瞬間起身，建議先在床上躺30秒、坐起30秒，再緩慢下床，並立即穿上保暖衣物。此外，室內溫度建議維持在20～24°C，特別是清晨與夜晚，以減少溫差衝擊。

起床後，喝杯溫水有助於暖身、促進循環並稀釋血液。運動方面，冬季應避開清晨低溫時段，高風險族群宜選擇低強度運動，且務必落實暖身。

最後，黃軒呼籲，剛起床或剛進屋時，避免立即洗熱水澡或用冷水洗臉，應讓身體逐漸回暖。平時保持規律作息、調節情緒，高風險者則應定期監測血壓，一旦出現胸悶、心悸等不適，務必立刻休息並尋求醫療協助。