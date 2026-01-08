台大創新安寧照護模式　癌末剛確診即介入「住院次數顯著下降」

▲台大醫院今舉辦公全球首創安寧照護新模式成果發表記者會。（圖／記者邱俊吉攝）

記者邱俊吉／台北報導

台灣邁入超高齡社會，如何有尊嚴迎接人生終點，成為日益重要議題。為此，台大醫院推出世界領先的安寧共同照護模式，應用於初次診斷即屬晚期的口腔癌病人，不僅能提升患者接受安寧照護的比例，也可顯著降低病患在死亡前3個月的住院次數，不僅成果獲國際肯定，對於民眾劃下生命句號亦帶來更溫暖選擇。

在這場成果發表會上，台大醫院家庭醫學部主任程劭儀表示，傳統的安寧照護模式，往往是患者接受各種治療無效後才下此決定，但也可能造成晚期病人一些不必要的負擔，而台大安寧照護團隊根據超過30年的經驗，評估若能在剛確診為癌症晚期的階段，即展開安寧照護相關作業，例如告知患者與家屬有哪些可能的安寧選擇等，對於改善病人的生命品質應有幫助，於是研究新的安寧緩和SOP。

程劭儀說明，這套安寧緩和共同照護模型，流程自癌症診斷初期即介入，透過結構化的3階段溝通機制，逐步向患者及家屬說明治療選項、潛在風險、病情可能進展等，並進一步釐清病人自身的價值觀和偏好，進而共同參與醫療決策，讓治療方向更貼近病患真正重視的生活目標。

針對此全新模型推動結果，台大醫院緩和醫療病房主任黃獻樑指出，共有200名左右的晚期口腔癌病人接受相關照護，相較於未接受者，不僅生命末期能更早、更完整銜接安寧緩和資源，包括疼痛與症狀控制、復健醫療、社會工作、心理支持及靈性關懷等多種服務，且病人在死亡前3個月的住院次數明顯減少，顯示照護重心能從反覆住院和侵入性治療，有效轉向以症狀緩解、生活品質為導向的連續性照護。

在剛確診時即介入、宣導安寧照護，是否遭遇民眾較大反彈？黃獻樑說明，進行過程會涵蓋其他資訊，包括多種醫療服務與資源等，等於是先將安寧相關認知傳達出去，讓病人和家屬熟悉後，若有需求，即可迅速和醫師溝通安寧選項，而不是靠團隊「大力推動」，因此反彈有限。

程劭儀表示，這是台大醫院創新的安寧照護模式，且成功用於國外較少見的口腔癌個案，因此成果已於上個月發表在國際知名醫學權威期刊《JAMA Network Open》。

程劭儀強調，高達3成癌症晚期患者進入安寧照護階段已奄奄一息，甚至在1至2天後即往生，醫療團隊與病家都心痛，故未來將持續推動此新模式，希望能協助更多家庭減輕癌症帶來的壓力。