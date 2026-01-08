黃國昌批「硬拗」有少子女化辦公室　石崇良：已轉型到政院層級

▲衛福部部長石崇良。（圖／衛福部提供）

記者趙于婷／台北報導

衛福部是否成立「少子女化辦公室」引發關注，民眾黨立委黃國昌批評石崇良硬拗。衛福部長石崇良今上午受訪時再度回應，106年衛福部有過任務性的編組，在「隔年」就轉型提高到行政院的層級。

黃國昌昨日在會議質詢石崇良時質疑，先前他曾說少子女化辦公室是騙局一場，結果行政院派發言人稱有成立，但民眾黨團發函衛福部索取少子女化辦公室成立半年的所有資料，衛福部不交，「要你們交資料到現在不交，現在衛福部是怎麼樣，官威很大嗎？今天下班以前送來有沒有問題？」

石崇良當時回應，「我們確實沒有成立這個少子女化對策辦公室。」黃國昌直呼，「沒有成立，講得非常的好，今天衛福部的部長公開打臉行政院說謊。」

不過石崇良隨後發布聲明與影片澄清，有關衛生福利部少子女化辦公室的沿革，經過再仔細翻閱之後，事實上在2017年為因應少子女化問題，在衛福部成立一個「任務編組」，建立一個平台，在衛福部下召集各相關的司署共同討論、提出一些政策，並非實體辦公室。不過，相關訊息被黃國昌批評是硬拗。

對此，石崇良今日表示，少子化討論都需要跨司署、跨部會，106年為了提出衛福部相關對策，有過任務性的編組，在隔年對策提高到行政院的層級之後，就已經轉型，配合行政院相關會議或者對策計畫的擬定來搭配。