天冷「4種眼疾」連環爆！醫警告：當腸胃炎拖延恐失明





▲天氣變冷，眼科門診中的患者也增加了。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

低溫不只好發心血管疾病，就連「眼球疾病」也特別容易找上門！眼科醫師王孟祺示警，氣溫驟降造成血管收縮、交感神經受刺激及免疫系統失衡，會引發輕微但惱人的眼疾，也有緊急危險的視力殺手，其中包括眼中風、結膜下出血、虹彩炎與急性青光眼，有些病症即使不治療也會自行痊癒，一旦遇到「大魔王」恐因延誤治療而導致失明。

開業眼科診所院長王孟祺在粉專《王孟祺醫師-眼科最前線》發文分享，連日低溫，許多患者因「眼睛紅」而匆忙求診。他點名「4種眼睛疾病」容易在天冷時發作，首先是急症「眼中風」，因不會疼痛而易遭忽視，其典型特徵為無痛性、單眼視力突然模糊，視野突然黑一塊或整片看不見，尤其是三高控制不良或患有心血管疾病者須盡快就醫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王孟祺接著說明，另一種看起來可怕，但多為無害性的是「結膜下出血」，不少患者會因它看起來很紅以為是眼中風，其實只是結膜上的微血管因血壓變化、搓揉或腹部憋氣用力等導致血管破裂，即使不治療，血塊也會慢慢吸收；另外，有些人則因服用阿斯匹靈或抗凝血劑而促使結膜下出血。

王孟祺表示，歲末年終不少人因工作繁忙、壓力大、熬夜，加上氣溫低、病毒活躍容易感冒，且很多人喜歡吃薑母鴨、羊肉爐、麻油雞進補，不只引起免疫系統不穩定，也可能誘發「虹彩炎」，患者會感覺脹痛，黑眼珠旁充血、畏光，並引起不等程度的視力模糊，需盡快就醫治療，以免惡化留下後遺症。

提到眼疾中的「大魔王」，王孟祺說明，是可能會急性失明的「急性青光眼」發作，患者眼睛會劇烈脹痛、視力模糊（看燈光周圍會有彩虹般的光圈），伴隨頭痛、噁心想吐等症狀，有時可能會誤認為腸胃型感冒而看錯科別、延誤治療而導致失明。他提醒，若有類似症狀，尤其是女性、年紀大、遠視眼及白內障的患者，要特別小心防範。

控三高防眼中風 外出防風多熱敷

天冷保養眼睛有方法，王孟祺呼籲，控制三高，是預防眼中風的關鍵因素；多忌口、不過度進補；不熬夜不過勞；注意眼部保暖與防風，當騎車或戶外風大時，請配戴全罩式安全帽或包覆性好的防風鏡，平時可熱敷眼睛促進血液循環並舒緩乾眼；注意室內溼度；多眨眼、多喝水，以保持身體水分充足。