每天吃一顆蛋會怎樣？營養師親測「身體出現變化」　不少人改觀

常春月刊

過去，蛋黃曾因膽固醇問題被視為「飲食地雷」，但近年研究不斷翻轉這個印象。包括美國心臟協會也指出，對健康族群而言，每天攝取一顆全蛋，可納入心臟健康飲食的一部分。

那麼，如果真的「每天固定吃一顆蛋」，身體會有什麼實際感受？營養師Lauren Manaker透過親身實驗，連續7天每天吃一顆蛋，觀察對精力、飢餓感與生活節奏的影響，結果比她原先預期的更有感。

把雞蛋變成日常 實驗比想像中容易

為了讓實驗貼近真實生活，Lauren並沒有刻意改變飲食習慣，而是讓雞蛋自然融入三餐。她事先煮好一批水煮蛋，放在冰箱當作隨手可拿的蛋白質來源；有時吃炒蛋，某天甚至把蛋加進拉麵中，讓它在熱湯裡自然熟成。

這樣的做法，不僅省時，也讓「每天一顆蛋」不成為壓力，而是一件輕鬆就能完成的小事。

一週後最明顯的感受：精力穩定、比較不餓

實驗結束後，Lauren 回顧這一週的最大收穫，是一整天的精力相對穩定，且飢餓感明顯降低。她表示，這很可能與雞蛋所含的高品質蛋白質有關，有助於延長飽足感，減少血糖波動。

更重要的是，她沒有出現任何消化不適，整體狀況「一切如常」，只是多了不容易餓、精神較穩定的感覺，對忙碌生活來說是一項加分。

吃蛋也讓人更留意「隱藏在食物裡的蛋」

因為刻意執行「每天一顆蛋」的原則，Lauren開始注意到，許多加工或烘焙食品本來就含有雞蛋成分，例如煎餅、蛋糕或麵包。這也提醒她，雞蛋其實早已頻繁出現在日常飲食中，只是多數時候不自覺。

正因如此，她也坦言，這一週可能「不小心吃超過一顆」，因此在實驗結束後，打算稍微放緩攝取頻率，回到更彈性的飲食節奏。

最意外的收穫：備餐壓力與日常焦慮感下降

這項實驗中，最讓她驚訝的不是體態或外表，而是心理層面的改變。當冰箱裡隨時有一顆現成的高品質蛋白質，準備餐點變得簡單許多——不需要退冰肉類、不必提前醃製食材，只要加顆蛋，就能快速完成一餐。

這樣的便利性，實際降低了備餐的時間成本與「今天要吃什麼」的決策疲勞，間接讓生活壓力也隨之減少。

為什麼雞蛋被稱為「營養密集食物」？

1、高品質完全蛋白質

雞蛋屬於完全蛋白質，含有人體無法自行合成的所有必需胺基酸，且消化吸收率極高。其蛋白質品質指標甚至常被作為評估其他蛋白質來源的參考標準。

2、支持大腦與情緒的關鍵營養

雞蛋富含膽鹼，與腦部發育、記憶與情緒調節密切相關，而多數人日常攝取量不足。一顆蛋就能提供相當比例的每日需求量。

此外，蛋黃中也含有維生素 B12、碘與葉黃素，皆與認知功能與神經健康相關。

3、眼睛與免疫健康加分

蛋黃中的葉黃素與玉米黃素，能在視網膜累積，有助於抵禦藍光傷害，並可能降低老化相關眼疾風險；雞蛋同時也是少數天然含有維生素 D 的食物之一，對免疫系統運作相當重要。

哪些人吃雞蛋要特別注意？

雖然雞蛋適合多數人，但仍有例外：

•對雞蛋過敏者：應完全避免

•已有心血管疾病者：建議與醫師或營養師討論適合的攝取量

對一般健康族群而言，現有研究顯示，飲食中的膽固醇對血中膽固醇影響有限，每天一顆全蛋通常不需過度擔心。

