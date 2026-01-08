台中榮總爆「廠商無照執刀」　遭控網紅醫：醫院內鬥真可怕

▲廖致翔發文「醫院內鬥真可怕」。（圖／翻攝廖致翔臉書）



台中榮總神經外科醫師遭爆放任「無照廠商」執刀手術，衛福部7日已發函台中市衛生局調查。其中被指控的網紅醫師廖致翔則回應，「醫院內鬥真可怕」、「感謝好友們和患者家屬的關心打氣，老廖點滴在心頭。」

台中榮民總醫院近日驚傳嚴重醫療倫理爭議，神經外科內3名知名醫師包括科主任楊孟寅、科主任鄭文郁、醫師廖致翔被爆料，長期放任不具醫護執照的醫療器材廠商業務人員，直接進入手術房內為病患執刀，主刀的醫師竟僅在一旁「插手納涼」，觀看廠商進行高難度的內視鏡手術。

▼台中榮總遭爆有無照廠商執刀。



中榮專案小組調查

對此，中榮回應，已經成立專案小組調查，因影片相當模糊，對於時間、地點、醫師身分甚至廠商身分等都還要進一步確認。

衛福部則表示，已經發函台中市衛生局調查。衛福部長石崇良指出，相關行為涉及密醫問題，會要求中榮一周內提出報告釐清責任，查證屬實一定要究責，如果管理上有很大的問題，不排除醫院需重新評鑑。

網紅醫：醫院內鬥真可怕



而臉書有5.6萬人追蹤的廖致翔則發文指出，「醫院內鬥真可怕」。許多網友留言，「職場到處都是內鬥，只要有人的地方就是鬥爭」、「看完新聞只覺得還是相信廖醫師」、「清者自清，日久見人心」、「我支持廖醫師」。

廖致翔之後也發文說，「開刀一整天，手機響、訊息沒停，感謝好友們和患者家屬的關心打氣，老廖點滴在心頭，晚餐還沒吃，餓了⋯」