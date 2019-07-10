▲健保署再開3行動支付繳保費！但需加付「3元手續費」。（圖／資料照／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

中央健康保險署繼107年7月起推出讓民眾可以利用「台灣行動支付」APP掃描繳款單上的QR Code，隨時隨地都可輕鬆繳納健保費的服務之後，今年7月又再結合街口支付等3大行動支付業者，提供民眾便利繳費的新選擇。

健保署表示，自7月11日起，民眾只要使用街口支付、Line Pay一卡通及Pi拍錢包的行動支付APP掃描繳款單上的QR Code，就可自動帶入資料、輕鬆繳納健保費；即使手邊沒有繳款單，也可從健保署「全民健保行動快易通APP」或「全民健康保險健保費繳納專區」查詢待繳健保費，選擇行動支付繳費。

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健保署指出，選擇以行動支付繳納健保費，民眾需自付3元手續費。另外為了讓民眾繳費更便利，街口支付及一卡通也提供「推播健保費繳納通知」功能，主動提醒民眾繳納健保費，歡迎民眾多加利用。

民眾如果對行動支付繳納健保費不清楚或有疑問，歡迎撥打健保署諮詢專線，市話請撥打 0800-030-598 或 4128-678，手機請改撥(02)4128-678洽詢；想要了解更多詳細資訊，請連結健保署網站「行動支付繳費服務」專區。