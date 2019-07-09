消暑不只有綠豆！中醫師教你「看火氣」判斷...喝紅豆湯也行

▲紅豆是春夏交替間非常好的養心食材。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

普遍民眾都會認為「夏天應該喝綠豆湯」消暑，但其實夏天也可以吃紅豆，且吃的時機不一樣。中醫師賴睿昕指出，「火氣」有分外火與內火，「外火」會是身體出現紅、腫、熱、痛等發炎現象，如口臭、口苦、臉上狂冒痘痘、便祕、痔瘡流血，這時吃綠豆效果很好，而「內火」就要選擇紅豆湯。

現在正值潮濕、暑熱交替之際，也正式人體水分的調節和代謝最容易出狀況的時候，容易出現疲倦乏力、食慾不振、大便溏稀、水腫等情形，在中醫觀念中，夏季養生重在健脾去濕，適合養心。賴睿昕說，「紅色食物」入心，其中紅豆具有清心養血、健脾利胃去濕和消水腫的功效，是春夏交替間非常好的養生食材。

請繼續往下閱讀...

一般來說，「外火」的特徵比較外顯，身體可能會出現發炎現象，這時就要選擇綠豆湯；而內火通常與情緒有關，夏天天氣熱容易讓人心煩，造成臟腑功能失調，產生「水腫，失眠、多夢、反應遲鈍、健忘、精神不振」等，這時就要選用紅豆來養心，且紅豆富含水溶性纖維與寡糖，也可幫助排便、維持腸道健康，有助腸道益菌繁殖。

▲身體有「外火」狀況時，適合選用綠豆來養生。（圖／免費圖庫）

但要特別注意的是，很多人常常說吃紅豆容易變胖，但其實紅豆本身沒有什麼甜味，主要是市面上的紅豆麵包、紅豆湯都有可能額外使用黑糖、紅糖、白糖或冰糖，如果有額外添加糖，反而容易導致血糖快速上升。

賴睿昕建議，紅豆擁有高纖、高蛋白和低熱量的優點，也是體重控制相當好的澱粉類食物，最好的方法是和「米」搭在一起吃，而民眾也可尋求專業中醫，瞭解自己身體是什麼狀態，適合選擇綠豆或紅豆來養生。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

