愛穿夾腳拖＝赤腳走路！「傷害部位」一次揭露　專家：走久變內八



▲你也喜歡穿夾腳拖嗎？小心超傷腳！（示意圖／南投醫院提供）

記者李佳蓉／綜合報導



你也喜歡穿夾腳拖嗎？炎炎夏日不喜歡雙腳被包住的悶熱感，一雙雙海灘鞋、人字拖成為網友最愛。但你知道嗎，長時間穿這款「國民用鞋」對於足踝部、膝蓋和身體肌肉骨骼痠痛佔很大的因素。僅有2條細細鞋帶的支撐，再加上材質無彈性及吸震效果，設計上平坦無弧度，使得穿著夾腳拖時彷彿「赤腳直接走在地面上」，傷害頗大。



衛生福利部南投醫院復健科物理治療師王瓊敏解釋，夾腳拖主要材質為泡棉，其質地柔軟、厚度薄，且毫無彈性及吸震效果，再加上鞋底完全平坦無弧度，無法支撐腳掌足弓，進而達到緩衝走路時的衝擊，因此穿著夾腳拖就好像赤腳直接在地面行走一樣，在毫無支撐及吸震效果影響下，可能導致足跟、足底疼痛。



王瓊敏說，夾腳拖僅有2條細細鞋帶的設計，在行走時無法使整個足面支撐以提起鞋子，全靠2根腳趾夾緊鞋帶，且在提起鞋子往前跨步時，會下意識的使用腳趾力量呈「捲曲狀」夾緊整張拖鞋。然而在步調週期中，腳尖負責推進的角色，此時腳趾同時一人分飾兩角，夾緊鞋帶又要將身體往前推進，導致踝關節變動角度更大，行走時的步伐會變得小又頻率快，久而久之會造成蹠骨、足踝部肌腱及小腿肌群疲乏勞損外，也會因重心偏移而改變生物力學狀態，造成膝、髖、腰、肩的疼痛。



▲夾腳拖只腳趾夾緊靠2條鞋帶，一次傷及許多部位。（示意圖／記者李佳蓉攝）

其中對膝蓋的傷害最大，行進間因腳趾成爪形，使得足弓懸空無支撐，重心偏往前外側，形成足部內翻、膝蓋會自然成彎曲內旋，時間久了會讓步伐成為內八，進而增加了膝蓋壓力，加速膝蓋的退化。

王瓊敏建議，穿著夾腳拖時間不超過半天、避免長距離行走，或穿著跑步及進行任何一項運動，穿著後的不適感可做簡單的運動物理治療來減緩足部傷害：



1.雙腳與肩同寬，將網球放在地板上，將腳輕輕踏在網球上從前腳掌移到腳後跟以及足弓左右來回滾動，可放鬆緊張的足底達到筋膜放鬆效果。

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2.伸展足底筋膜至小腿肌肉群，可透過弓箭步，雙腳前後踏地，身體微微下壓，感受到腿部有拉扯感即可；亦或可透過拉筋板來做伸展以達到舒緩效果。