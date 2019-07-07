緩解手術「飢寒交迫」感！國泰推「加速康復療程」助提早進食下床

▲術後加速康復療程有助病患改善飢寒交迫的不適。（圖／國泰醫院提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

動過外科重大手術的病人大概都有過「飢寒交迫」的經驗，必須在術前禁食超過10-12小時以上，術後在恢復室也會冷到「皮皮挫」，整段過程會相當煎熬。對此，國泰醫院麻醉科主治醫師郭書麟指出，這些飢寒交迫的難受感，都可透過「術後加速康復療程」來改善，幫助病人提早2-3天進食及下床活動。

郭書麟舉例，一名58歲施女士2年前因椎間盤突出，動過腰椎手術，術後「痛不欲生」的感覺，讓她害怕手術這件事，但沒想到不料去年因健檢意外發現罹患大腸癌1期，卻因過往手術經歷讓她卻步，在考量病人需求後，建議接受術後加速康復療程，術後不僅疼痛感降低，也沒有出現噁心、嘔吐等麻醉藥副作用不適。

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何謂術後加速康復療程？郭書麟說，這種模式主要是團隊整合醫療，整合外科、麻醉科、復健科、護理師、營養師、藥師及物理治療師等專業醫療人員，提供全方位照護，療程內容可分術前、術中、術後三階段，包括術前體能訓練及正確使用呼吸訓練器等；術中使用各種監測專用儀器，全程掌控病人身體水分、麻醉深度。

▲療程採用智慧照護APP掌握患者狀況，並給予相關協助。

另外，術中也會使用硬脊膜外止痛方式，搭配不同作用機制止痛藥如非嗎啡類止痛藥等，比起以往術後單純採靜脈注射嗎啡類止痛藥方式，可改善病人術後又吐又暈等麻醉藥副作用，而在術後病人因副作用減少，就可儘早進行抬臀、深呼吸等。

郭書麟表示，醫院推動術後加速康復療程已超過3年，根據國泰醫院院內統計，術後加速康復療程可幫助病人減少疼痛感、噁心嘔吐感5成、提早2天正常飲食、提早2.3天下床活動、提早拔除尿管30小時及減少住院天數2.71天，因此也特別舉辦研討會，邀集國內外相關領域專家交流分享臨床實務經驗，希望未來可以造福更多患者。