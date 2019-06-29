運動完痠到爆！專家曝3原因…「學會這一招」肌肉張力更有彈性



▲你也常在運動後肌肉痠痛難耐嗎？（示意圖／記者李佳蓉）



記者李佳蓉／採訪報導



有什麼事讓你努力一輩子，很多網友會說「減肥」！有人靠著節食少吃，也有人瘋狂上健身房甩油，但常常過之而不及，出現肌肉痠痛、無力，甚至好幾天無法運動的窘境。台灣凱羅健康協會專家Dr.PAT指出，造成運動後肌肉痠脹與緊繃的原因多元，除了基本的伸展與按摩外，也分享4招「脊骨伸展操」，幫助肌肉張力維持較佳彈性。

太久沒運動，一旦超過負荷量隔天痠得無法下床？台灣凱羅健康協會壓王運動按摩專家Dr.PAT接受《ETtoday健康雲》採訪時指出，造成肌肉痠痛與緊繃原因多元，醫學解釋不一定完整，依照經驗可分為：急性肌纖維受傷、運動後產生的組織物質未代謝完整，及肌肉疲勞或周邊組織疲勞。若為第1項，建議尋找專業人員評估處理，至於後面2項則為運動效果有成的「身體反饋」，一般處理得宜，即可讓身體狀況持續進步。

Dr.PAT表示，當身體出現痠痛感時，即代表需要休息，若持續想運動，也應下降運動強度，使身體能適度修復，例如少做爆發力訓練，以減緩受傷的可能；再者可多做動態伸展、瑜珈或運動按摩以增加肌肉復原速度。專家建議，由於運動剛結束時肌肉屬高張力階段，應先以伸展降低緊繃度，後續藉由按摩以恢復肌肉的彈性及活動度。

Dr.PAT分享，一般民眾在家時，建議可先試著進行由該協會所設計的「脊骨伸展操」，使肌肉張力維持較佳彈性：

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▲台灣凱羅健康協會設計「脊骨伸展操」，使肌肉張力維持較佳彈性。（圖／協會提供）

運動按摩絕非越痛越有效！Dr.PAT解釋，由於人體皮下的肌肉組織層次複雜，若不慎自行按壓血管或神經，將會帶來極大不適，對身體有害無益，因此建議尋求擁有經驗、有背景及知識的專家進行運動按摩，較為有保障。

除了運動按摩外，Dr.PAT也建議，網友在家可以「增進身體循環」為方向，紓緩運動後的肌肉痠痛與緊繃，例如：

1.可使用震動按摩器具加速身體舒緩，例：震動按摩槍、震動循環機、震動滾筒等器具。

2.運動後冰敷，泡冰水降低肌肉張力。

3.熱敷，泡熱水加速血液循環。

4.補充營養，例：紅肉，雞蛋，B群等。