無加糖≠無糖！　營養師教你看「食品標示」別再被騙啦

▲糖是健康的公敵，也是許多食品中熱量的主要來源。（圖／免費圖庫，下同）

文／好食課林世航營養師

糖是健康的公敵，是許多食品中熱量的主要來源，也是大家追求減肥的首要敵人，所以市面上紛紛出現無糖或無加糖的商品，到底無糖或無加糖的商品，真的沒有糖嗎？但為什麼在標榜鮮奶或無加糖的優酪乳中，營養標示還有糖呢？就讓好食課的營養師來解惑吧！

首先，要先定義「糖」是什麼？

在世界衛生組織（WHO）的定義中（連結），糖是指游離糖（free sugar），除了果糖、蔗糖以外，更包含了果汁、蜂蜜等。為了健康，WHO則建議每天的游離糖要少於10%總熱量，甚至要少於5%。

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在美國FDA（連結）與台灣TFDA（連結）的法規中，食品營養標示的糖與WHO的游離糖規定不太一樣，而是指在食品中的「單醣」與「雙醣」的總和。

➤單醣：葡萄糖、半乳糖與果糖（非市售的果糖糖漿）

➤雙醣：麥芽糖、蔗糖與乳糖。

這下就有趣囉！食品中的糖可以是加工加進去的，也可能是原本食材也含有，那如果加進去的食材也有糖，食品業者還能宣稱無糖嗎？

▲無加糖不等於無糖，要記得看營養標示。

無加糖不等於無糖，要記得看營養標示！

過去的食品宣稱中，是可以宣稱無糖的，但這個bug後來就被修正了，只要檢測出來的「單醣」+「雙醣」的總和高於標示規定，就不能宣稱「無糖」。以現在的法規而言，能標示成「無糖」的定義非常嚴格

無糖：該食品每100公克之固體（半固體），或每100毫升之液體所含糖量不超過0.5公克。

但如果是沒有額外加進去的糖，則並未禁止宣稱「無加糖」！

不過鮮乳、優酪乳等乳品類，是一個特別的狀況（下圖）！這些乳品本來就含有乳糖，法規規定營養標示的「糖」是「單醣」和「雙醣」的總和，這就會讓乳製品的糖不為0。

即便不加糖，在現行法規的規定下，也會讓乳品類的營養標示看起來有許多糖。而無加糖優酪乳其實是指沒有另外加糖，不是不含糖，也別誤會囉。

因為優酪乳是由牛奶發酵而成，若牛奶中的乳糖並未在發酵過程中被消耗殆盡，後續就會被檢測出數值，這也是為什麼無添加糖，但在營養標示中還有糖被驗出來的可能原因囉。

但對於一般健康人或小孩子來說，乳品中天然存在的乳糖不太會造成血糖、血脂或體重的負擔，所以當我們買不加糖的乳品時，不要被營養標示嚇到囉！