都追不到妹！她曝「做這5件事」秒變工具人…絕對和長相無關啦



▲想知道為什麼你都追不到妹子嗎？看這5點就知道。（示意圖／pixabay）

文／艾姬

無論男女，在一番好意付出之後發現被對方利用了，都會覺得很受傷吧？如果你經常被異性當工具人，我覺得你可能也需要自我檢討和調整一下，否則很可能總是落得悲劇下場。避免被當工具人，請注意以下5大關鍵。

1.和個人專業相關的協助，要勇於報價。

這不只是和異性朋友相處，和一般朋友一起時，你也要有一定的原則。特別是對方要求和你專業領域相關的協助時，要勇於報價。如果怕不近人情，或者兩個人是很要好的朋友、曖昧中的朋友，你願意免費替對方服務的話，你也可以先報個市場行情價，讓對方知道做這樣的事費用大概多少錢，但你願意友情幫忙。即使不收費，也要讓自己的專業在他人眼中有合理的定價。

2.讓對方知道時間寶貴，沒有什麼順便。

除了專業之外，每個人的時間也是有價的。所以你必須讓對方知道幫這個忙你要花多少時間心力，而不是明明有些麻煩卻要裝作無所謂、小事一樁，然後在對方以為你「順便」幫他做完之後，卻又感覺被佔了便宜而心生埋怨。有時候說「順便」是因為要降低積欠人情的感覺，但是可以適時地讓對方知道「順便」並不是「隨便」，時間也是成本啊！

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▲以為「拒絕」就會斷絕與對方的友好關係，不懂得拒絕讓你成為工具人。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

3.該拒絕的時候就要拒絕，不怕Say No。

有的人容易被當作工具人，是因為總是不好意思拒絕別人。因此，你必須要有正確的心理建設，「拒絕」幫對方做某件事並不等同於「斷絕」和對方的友好關係。當自己先建立了這樣的觀念，你才能勇敢地拒絕對方。如果對方會因為你的拒絕而開始疏遠你，那表示你們之間的關係本來就失衡，也剛好讓你認清對方根本不值得你的好好對待，不如把心力放在更懂得珍惜你的人身上吧！

4.減少隨口許下承諾，別自以為是英雄。

認真看待每一個承諾，別人才會認真看待你。特別是某些深具英雄主義想法的人，容易一時衝動誇下海口承諾了自己不一定能做到的事。結果，要不是經常累死自己，就是因為無法完全做到而不小心變成了「做到流汗、嫌到流涎」的悲慘工具人。學習認真看待承諾，在承諾之前先評估自己能否做到，重要的承諾則不必勉強在當下回答，花費一些時間想一想也許會得到更好的結果。

5.不要讓對方覺得你什麼事都願意去做。

之所以淪為悲慘工具人，或許是你散發出可以任人予取予求的訊息。即使追求有好感的異性朋友、討好取悅曖昧對象，或是已經在交往關係中，都要記得維持自我尊嚴，不需要把自己降格成女傭或馬子狗。不要讓對方覺得能夠吃定你，為了他什麼事都願意去做。需要卑微討好才能獲得的愛情，並不是真正的愛情，先改變自己的心態和態度，才能擺脫工具人的命運。

到這裡找艾姬……

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