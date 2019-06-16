掛號丟200個1元！瞎媽嗆「當面一個個算」不尊重：有千元鈔不想拿而已



▲一名媽媽掛號時給了200個1元，卻嫌櫃台小姐「當面清算」很不禮貌。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導



台灣醫療技術越來越進步，但台灣醫病關係卻越趨緊繃，原因之一在於很多人認為「有付錢就是老大」！導致醫療院所總遇各種奇葩。小兒科醫師陳木榮指出，某天收到一名媽媽私訊，要醫師加強櫃檯小姐的訓練，指自己掛號時給了200個1元，「小姐當著我的面一個一個算」，讓她感覺不受尊重，超瞎對話網友怒轟：「根本故意的」。

小兒科醫師陳木榮在臉書粉專分享一張截圖，指近日收到一名媽媽私訊指控「自家櫃檯小姐沒禮貌」，指自己掛號時給了200個1元，「妳的櫃檯小姐當著我的面一個一個算，雖然還是保持著笑臉，可是令我感覺很不受尊重。」醫師請她下次帶紙鈔掛號，但她卻怒嗆「這是什麼話？不要以為給硬幣就是窮人，我的皮夾裡有一堆千元鈔不想拿出來而已，銅板也是錢，憑什麼拒收？」



▲醫療院所常遇奧客，醫護人員必須擁有高EQ應對。（示意圖／記者張一中攝）



陳木榮在文內客氣回應，指自己沒有拒收，硬幣也是錢，患者絕對可拿硬幣掛號看病，「可是我的櫃檯人員當著你的面一個一個算清楚，卻會讓你感覺不受尊重，這就真的不是我的問題了。」並說自己前幾天到銀行匯款，付了15個1塊錢的手續費，櫃檯人員當面一個個清點，自己完全沒有不受尊重的感覺，還好聲好氣跟櫃台人員道聲謝謝。

瞎媽給了一堆銅板，卻又不准櫃台小姐算清楚的奧客行為惹怒網友：「啊！兩個兩個算這樣可以了吧…」、「.如果妳給了千元鈔，我找了一堆零錢，妳不會當面算嗎？！（白眼」、「因為有病才去醫院只是她病到拒絕就醫，帶小孩去，卻不為自己掛精神科」、「根本故意的！」、「這位媽媽，妳好意思哦？」、「好擔心她孩子的教育」、「真的笑死我了」。