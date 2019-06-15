瓦斯爐怎麼開？生活白痴「10件事不會做」廢到笑…你中了幾點

點評: 小編室友不會用電鍋......



▲你也是個生活白痴，每次都被身邊的人笑？（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／綜合報導

在職場上你能叱吒風雲，超強效率hold住全場，但一碰到生活中的大小問題，你卻什麼也不會，恐淪為別人眼中的「生活白痴」。DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，網友心中「必備常識Top10」，快看自己哪些事情不會做，小心會被偷笑喔！

第10名：不會綁鞋帶

長這麼大連鞋帶都還不會綁？實在讓人猜不透，總不能一輩子都要穿魔鬼氈設計的鞋子，或是隨時有人在旁伺候蹲下來替你綁吧？

第9名：不懂什麼東西可以微波

你知道鐵製便當盒不能微波嗎？雞蛋、高油脂的食物可能會爆炸、亂噴，為了安全起見，這些東西千萬別送進微波爐。

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第8名：不會用打火機

雖說平常沒抽菸習慣的人，的確很少用打火機，但這也不是什麼難事，不會用的確讓人感到意外。



▲不會縫鈕扣似乎已成為人之常情？（示意圖／記者周姈姈攝）

第7名：不會縫鈕扣

現代人鮮少自己縫補衣服，可能連基本的穿針都不會！若真遇上衣褲上的鈕扣脫落，也不知道該怎麼補的話，恐成為大家眼中的生活白痴。

第6名：不會過馬路

有些人懶得走到遠端的斑馬線，就想從馬路中間「切西瓜」，但老是抓不到過馬路時機的你，只能站在路邊看著車子發愣嗎？要前不前、要退不退的更危險。

第5名：不會搭飛機

如果你身邊有個超罩的朋友，出門在外總能把每件事處理得妥當，只要跟著他萬事都OK；只是遇到自己要搭飛機時，可能一顆頭兩個大。



▲你知道開瓦斯爐必須先下壓後再旋轉嗎？（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



第4名：不會開瓦斯爐

你知道開挖斯爐必須先下壓、再快速旋轉嗎？若嘗試幾次後都失敗，請先停止吧，否則可能發生危險。

第3名：不會洗碗

想知道一個人平常有沒有幫忙做家事，看洗碗就知道！如果連洗碗都洗不乾淨，還慢吞吞的、甚至摔破碗盤，千萬別懷疑「他平常一定都在耍廢」。

第2名：不會用洗衣機

沒有自己在外面租過房子，對於洗衣精要加多少，可能真的沒概念！甚至連洗衣機要按哪幾個鍵啟動，都不一定知道。

第1名：不會搭大眾運輸工具

會被笑是「生活白痴」的第1名就是不會搭公車和捷運了！以最方便的台北市而言，鮮少有捷運、公車到不了的地方，但有的人卻還是看不懂路線圖，常常發生搭錯線，或是搭反的窘境。