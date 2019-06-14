▲臥床2周下肢肌力狂降20%，「不動症候群」長輩越躺越痛苦。（圖／示意圖／pixabay）

記者嚴云岑／台北報導

許多長輩因為生病、退化，不得不臥床，卻因不當的照顧觀念與方式產生了「廢用症候群（disuse syndrome）」。根據統計，光是持續臥床1周，下肢肌肉便會降低10至15%；臥床2週，下肢肌肉更降低20%，造成長者身心狀態惡化速度顯著，且容易情緒低落，精神機能也明顯降低。

廢用症候群又稱「不動症候群」，永信社會福利基金會將其31家機構執行生活自立3年的經驗，出版了《生活自立支援照護指南》一書，並在台北市政府社會局指導下，舉辦「生活自立支援照護講座」。會中除分享生活自立支援照護的核心觀念、執行方式與細節外，並分享照護者體驗營活動中幾項體驗課程操作細節與訣竅。

請繼續往下閱讀...

永信社會福利基金會發展部主任葉建鑫表示，台灣目前的長照環境中，因面臨到未將機構納入保險長照給付，且多半聘用外籍監護工，可能較為缺乏同理心；而台灣在延命治療的部分仍採用外觀像大象長鼻的鼻胃管，很容易被拔管，與日本使用不易發現的胃造廔口，讓長輩較有尊嚴的方式，差異很大。

▲生活自立支援照護講座「不當餵食」體驗。（圖／原水文化提供）

此外，尿布的價格與使用替換時機，也成為台灣的困境之一。推動生活自立支援照護的目的，除了希望能回歸以人為本的個別照顧，恢復長輩的生活動機、降低「廢用症候群」的發生，並提升照護者的自豪感，以及提高照護人員的留任率，是台灣照護機構可以參考引進的照護新觀念。



永信社會福利基金會在過去3年中，共舉辦了563場講座，包含 STS 運動工作坊、生活自立支援工作坊、主管體驗營、簡易體驗營、研討會等。其中針對「生活自立支援照護」的相關教育活動，共有6905人參加，3年合計共導入768 位長輩，並培訓了185位種子員。

▲生活自立支援照護講座「約束體驗」。（圖／原水文化提供）

機構的部分，三年內也導入 30 家機構與其一起執行自立支援照護，統計結果顯示：被照護者的日常生活各項活動進步指數明顯提升，也比較不容易感到憂鬱。此外，252位工作人員參與後，留任率達 80%，有217 位長輩生活自立能力提升 、43位長輩脫離尿布，111位改善尿布的使用情況、以及42位長輩脫離約束，另有16位逐漸改善，不再需要被約束。



「生活自立支援照護是一場新的長照革命！」永信基金會執行長趙明明表示，希望能藉此突破台灣長期照護的窘況、建立照顧者的同理心，轉變照顧文化，讓長輩有更多生活自立的機會，再次重新做自己，照護者也從伺候型的照顧模式，轉變為協助者的角色，讓照護產生新的價值。