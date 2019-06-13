要插管還是好走？譚艾珍帶歐陽靖簽「預立醫療」：不要避談死亡

▲資深藝人譚艾珍帶女兒一同簽署預立醫療。（圖／台北慈濟醫院提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

《病人自主權利法》在今年1月正式上路，根據衛福部統計資料，截至6月上旬為止，全台約有4,044人已完成預立醫療照護諮商。台北慈濟醫院今也透露，資深藝人譚艾珍和女兒歐陽靖協同家人一同到願簽署預立醫療決定。譚艾珍也直說「到了生命末期要靠機器維持還是好走？每個人都要為自己的臨終照護提早做決定，不要避談死亡。」

射腫瘤科、同時預立醫療照護諮商醫師常佑康指出，臨床上接觸許多重症病人，由於根深蒂固的文化禁忌，避談死亡，然而病情變化，有時突然面臨重大決定時，因不知道病人想法，在種種壓力下家屬多傾向繼續治療或施以違反病人意願的心肺復甦術。

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《病人自主權利法》就是要在自己健康的時候，仔細評估選擇自己面臨生命盡頭時，希望能以什麼樣的方式接受醫療照護，拿回自己決定善終的權利，避免將來那一天到來時承受不必要的痛苦，也不要把是否繼續接受醫療的困難決定留給家人。

▲民眾都可至醫院做諮商，了解《病主法》替自己善終。

常佑康說，台北慈濟至今已為百多位民眾完成預立醫療照護諮商，並簽署預立醫療決定書及上傳註記於健保卡，而資深藝人譚艾珍和女兒歐陽靖是近日到院諮商，在醫師與諮商團隊詳細解說後，互為彼此簽署預立醫療決定書的見證人。

譚艾珍表示，曾見到許多案例面臨家人到了生命末期，很難抉擇是否繼續維持無生活品質的生命？還是拔管讓病人好走？簽署預立醫療決定書，就是讓家人彼此都安心，因此自己和女兒都簽署了預立安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇意願書。

歐陽靖則樂觀直說，雖然現在還算年輕，但生命終止的那一天，不一定是遠或近，那一天必定會到來，先做好準備，總比到時措手不及好，年輕人反而可以更早決定自己要如何面對生命最後的時刻。

常佑康建議，可與家人開誠布公提出想法，取得共識後，效法譚艾珍母女，家人一起參加預立醫療照護諮商，共同見證彼此對自我善終的決定，更能讓生命不留遺憾。