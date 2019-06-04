準爆！出遊「只能帶1樣東西」　測出你適合「找怎樣的旅伴」



▲從整理行李「只能帶一樣東西」，竟能測出你的最佳旅伴。（圖／達志／示意圖）

生活中心／綜合報導

想要知道和朋友、另一半個性合不合，只要出門「旅行一趟」就知道了！旅遊可說是對於友情、愛情的最大考驗！畢竟要朝夕相處好幾天，常常因為行程、住宿喬不攏，雙方一言不合就原形畢露嗎？港媒《新假期周刊》即分享一項心理測驗，想要知道自己的性格最適合帶「哪種旅伴」一起出門嗎？從挑選一件物品就能找到答案。



根據外媒分享的測驗，教你從挑選「一樣物品」選出最佳旅伴。試想出發旅行前，除了金錢、護照和手機等必需品外，如果只能再帶一樣物品，以下5種你會挑哪樣呢？



1.撲克牌、大富翁等桌遊

2.藥物、急救包

3.最喜歡的娃娃、公仔

4.耳機

5.旅遊書



選好了嗎？要來揭曉答案了！如果你選擇的是…



1.樸克牌、大富翁等桌遊：適合找「活力型旅伴」

天生就怕無聊的你，出門旅行必須玩到淋漓盡致，一分一秒都不能浪費，就算太陽西下在外奔波一整天，晚上還是要繼續和朋友一同狂歡。也因此，你適合和一大票朋友一起旅行，適合懂得找樂子、有活力又渾身充滿稿笑細胞的朋友，行程規劃滿滿「玩到回本」最爽啦！



2.藥物、急救包：適合找「謹慎型旅伴」

你天生個性較為謹慎、小心，萬事也會顧慮較多，也因此每次出門時，都得做好萬全準備，就怕發生意外。因為嚴謹的個性使然，使得你需要一個同樣非常小心翼翼的旅伴，萬事都會「double check」，行程一個都不漏，會讓你感到比較放心。

3.最喜歡的娃娃、公仔：適合找「成熟型旅伴」

說明你的性格比較容易依賴他人，並且患有「選擇障礙」，面臨抉擇時總需要問其他人意見，遇到種種困難，更需要有人支持與肯定自己的選擇。也因此你比較適合和長輩、家人等心智較為成熟、較有社會歷練的人一起旅行，有助於隨時隨地幫助你做決定。



▲會帶耳機出遊的人，代表個性獨立，需要個人空間的人，你需要一個不依賴你的旅伴。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



4.耳機：適合找「獨立型旅伴」

個性獨立的你，常常一卡皮箱拉著就四處旅行，享受與熱愛無拘無束的感覺，同時你也是個很重視個人空間的人，相較於和一堆人出門，你更適合一個人四處遊玩。若一定要找旅伴同遊，你較適合挑選能獨立、不用萬事依賴你的朋友或伴侶，中間能有各自的時間「分開玩」更好。



5.旅遊書：適合找「分享型旅伴」

和上一個不同，你不喜歡沒有事前計畫的旅行，每一次出遊都得做足功課、將資料搜集完全，將每一個景點行程緊密串聯，同時也很喜歡參考他人的意見與經驗。所以你所需要的旅伴，最好是個很有責任感，能夠一起討論行程，且在過程中不斷討論、分享的人，一趟旅程下來能讓你感到超滿足。