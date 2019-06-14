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不是在撒嬌！汪汪「這3狀態＝有多痛」...看到祈禱姿勢要當心

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點評:有時候都以為是撒嬌...
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▲▼汪汪腳痛。（圖／毛起來提供）

圖、文／毛起來 MaoUp

我家汪汪屁股翹得高高，又想跟我玩了嗎？但怎麼覺得他表情不太對，也不像平常一樣狂搖尾巴，原來這可能是他肚子痛的表現。狗狗疼痛時還會有什麼表現呢？快跟著我們看下去。

說不出口的痛，狗狗疼痛時的3種表現：

1.肚子痛（屁屁翹高）

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▲▼汪汪腳痛。（圖／毛起來提供）

平時狗狗對你翹屁屁、搖尾巴，表示他想要跟你玩耍，但若他的視線看向下方，尾巴動也不動，表情也有點怪怪的時候，可能是在表示他肚子痛。看到狗狗有這樣「祈禱」的姿勢，飼主可別輕忽。

2.陣發性疼痛（坐立難安）

▲▼汪汪腳痛。（圖／毛起來提供）

當狗狗一下躺著、一下到處走來走去，看起來很坐立難安的時候，可能是因為他正承受著陣發性的疼痛。

3.嚴重疼痛（全身蜷曲）

▲▼汪汪腳痛。（圖／毛起來提供）

要是痛得太嚴重，狗狗會整個蜷曲起來，這個動作容易被誤會他只是在睡覺，飼主可以觀察，若狗狗的眼神呆滯、一直看著固定的地方，或是會無緣無故悲鳴、嚎叫，就說明他可能是因為疼痛而不想動，要盡快帶去給獸醫檢查。

自古以來，為了不讓其他動物察覺自己的虛弱，狗狗會有隱藏自己疼痛的天性，不會像人類一樣，用很明顯的動作去表現疼痛，所以這個部分需要飼主更多的觀察與注意。外加狗狗本身是很耐痛的生物，不能只靠外表判斷他不舒服的程度，還是要帶給獸醫檢查看看，才能維持寶貝的健康。

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關鍵字： 寵物健康 狗健康 毛起來 MaoUp 汪星人 疼痛
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