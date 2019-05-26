1天嗑3番茄她爆鏟4kg！美白又抗衰老…但「這7種人」沒口福啦



▲你也想要靠著吃番茄補充營養或是甩肉肉嗎？（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

生活中心／綜合報導

有句話說「番茄紅了，醫師的臉就綠了」！番茄具有抗氧化及輔助減重的效果，生吃能攝取豐富維生素A、C，加油拌炒熟食則可吃到茄紅素，保護心血管、又有美白效果，想要減肥也可以考慮它！女神林志玲、婦產科名醫蔡鋒博都是靠著吃番茄甩肉肉。但這類蔬果其實並非人人適合攝取，「這7種人」吃番茄要小心。



減肥時營養均衡很重要！晨光健康營養專科諮詢中心院長趙函穎營養師分享，減肥門診中曾遇一名28歲女子，到門診一坐下來就開始抱怨：「營養師我不吃蔬菜，因為我覺得蔬菜很噁心」，只愛吃白飯澱粉類、肉類的她極度厭惡吃蔬菜，主訴便秘嚴重一週只大一次，睡眠品質差、容易胃脹氣不舒服。在飲食調整下，建議女子一天照三餐各攝取1顆大番茄，紅紅大番茄能補足蔬果中所需營養，「菜味」也沒那麼濃厚，終於讓她妥協。

趙函穎說，番茄無論是直接吃或是煮湯吃都好，開始執行一天3顆大番茄減肥法後，女子排便狀況變順「2天就排一次」，睡眠也有改善；另外，隨著精緻澱粉減少，改成地瓜、南瓜等好澱粉，肉類則維持原狀，終於讓女子體重從58公斤在一個月內掉到剩54公斤。番茄具有抗氧化及輔助減重的好處，且大番茄減肥效果勝於小番茄，一顆蕃茄約含1公克纖維，生吃能攝取豐富維生素A、C，而加入橄欖油拌炒熟食則可吃到茄紅素，具有抗氧化、保護心血管及美白效果，對於男性攝護腺也很棒。



▲28歲女子靠著一天吃3顆大番茄，成功甩肉4kg。（圖／取自趙函穎營養師IG）

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番茄看似營養滿分，但對某些人來說，吃得太頻繁恐對人體產生顯著副作用。根據陸媒《人民健康網》報導，建議「這7種人」要少吃番茄：



1.對番茄過敏的人

番茄是已知過敏原之一，會引發打噴嚏、濕疹、皮疹、喉嚨搔癢、面部腫脹等不同反應，有的人甚至僅僅「接觸番茄」也會引起過敏反應。

2.腎功能異常者

本身腎臟有問題者應減少「鉀」攝取量，而番茄就含有高濃度的鉀。此外，也有人擔心「番茄醬」也具有潛在風險，當大量攝入時與體內鈣結合，可能會對腎結石的形成和復發造成不利影響，但還有待流行病學研究證實。

3.胃食道逆流者

胃食道逆流和飲食習慣有關，而食用番茄及其加工製品恐讓症狀更嚴重，因番茄含有檸檬酸和蘋果酸，大量攝入後容易使胃酸逆流至食道中，引起胸部、喉嚨的反酸味和灼痛感。



4.腸躁症患者

腸躁症是種常見的腸胃道疾病，症狀包括排便異常、腹脹、腹痛和腹瀉等頻繁發作，番茄的「致敏性」即可能引發一些人的腸道問題。同時，番茄皮和種子可能對某些人的腸胃造成刺激。



5.尿失禁和膀胱炎的人

酸味的水果、蔬菜和飲料，常被認為是潛在的膀胱刺激物，且當尿液過酸恐加重病情，因此有酸味的番茄也被列為要少吃的食物。



6.偏頭痛的人

飲食被認為是影響偏頭痛加重的誘因之一，過去有研究在170例偏頭痛患者的病例對照中發現，病例組中包括番茄在內的幾種蔬果食用量確實較高。



7.擔心皮膚變色的人

番茄是茄紅素的豐富來源，也是有效的抗氧化劑，但長期食用大量番茄會使各體血液中含有過量茄紅素，進而讓皮膚變色發紅。