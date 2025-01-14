不是麻疹！　醫最擔心這隻病毒：它一直都在

▲醫師呼籲，在身體許可的情況下，趕緊接種流感疫苗。（示意圖／資料照／記者湯興漢攝）



記者陳俊宏／綜合報導

國內發生麻疹疫情群聚，加上確診者足跡公布等引發民眾緊張。兒科醫師黃紹基表示，「若是問我最掛心的是哪隻病毒，答案不是麻疹，而是流感」，它其實一直都在，趕緊接種流感疫苗，才能趕在農曆年節時有足夠的抗體保護。

黃紹基在「小基醫家愛叮嚀 Dr. Huang's family clinic」臉書提到，周日夜診看診人次出乎他的意料，他差一點又要在診所「跨夜」，除了感謝大家對診所的信任外，也不禁憂心各種病原造成的疫情。

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黃紹基指出，「若是問我最掛心的是哪隻病毒，答案不是麻疹，而是流感」，大家想想過去一個月，自己和周邊的親朋好友是不是有得到流感的，它其實一直都在，天冷它更活躍。

黃紹基呼籲，還沒打疫苗的鄉親好朋友們，趁現在公費和自費流感疫苗都還有，在身體許可的情況下，趕緊接種疫苗，才能趕在農曆年節時有足夠的抗體保護喔。

疾管署提醒，目前我國已進入流感流行期，今年元旦起公費流感疫苗，已擴大提供全國滿6個月以上尚未接種民眾接種，直至疫苗用罄止。

疾管署呼籲，因農曆春節將至，民眾出國旅遊及往來頻繁，更增加疫情傳播風險，65歲以上長者、幼兒及慢性病患等高風險族群，應儘速完成流感及新冠疫苗接種，以及早獲得保護力，降低感染後發生重症和死亡風險，保障自身與家人健康，平安過好年。