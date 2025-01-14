「飯後不能OOO」一堆人都在做！　醫搖頭：的確影響消化

▲飯後不能劇烈運動、睡覺、喝冷飲及喝茶，恐影響消化吸收。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

現代人已被忙碌的生活壓得喘不過氣，要好好吃頓飯不是件容易事，飯後要遵守的眉眉角角更是多到不行，網路上各種「飯後不能OOO」的傳言到底是真是假？腸胃科醫師鄭泓志一一破解，並強調，飯後的確不能劇烈運動、不能立刻睡覺、不能喝冷飲、不能立刻喝茶。其中「適量吃水果」是可以的，供民眾參考。

鄭泓志醫師在粉專上分享影片，分析網傳「5個飯後不能做的行為」真相：

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Q1：不能劇烈運動？

A：沒錯，飯後劇烈運動導致血液流向肌肉、影響消化，建議吃完飯後1小時內應避免劇烈運動。

Q2：不能立刻睡覺？

A：飯後立刻躺下睡覺會影響腸胃道蠕動、不利於食物的消化與吸收，建議飯後1～2小時內不要睡覺。

Q3：不能喝冷飲？

A：飯後喝冷飲會使腸胃因冷熱交替而引發不適，建議隔一段時間再飲用。

Q4：不能馬上吃水果？

A：這個說法實際上並不成立，水果於飯前、飯後都可以適量攝取，並不會對身體造成影響。

Q5：不能喝茶？

A：因茶葉中含有大量鞣酸，飯後立刻喝茶會影響食物消化，建議於半小時後再喝。