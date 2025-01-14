醫自曝「1早餐」絕不碰：越鬆軟油加越多！　大推最常吃水煮蛋

▲醫師透露自己早餐「不會吃甜的軟麵包」。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者李佳蓉／綜合報導

忽略脂肪肝，小心釀成肝硬化，甚至是肝癌！根據過去統計，在台灣平均每3人就有1人患有脂肪肝。腸胃肝膽科醫師錢政弘指出，若本身已有脂肪肝者，早餐就別再吃麵包、三明治了。想要變瘦，他建議以蛋白質為主，更透露自己早餐最常吃水煮蛋，並搭配全麥麵包或腰果饅頭，「基本上不會吃甜的軟麵包」。

錢政弘醫師在粉專發文指出，常聽到患者納悶地問，「明明吃得不多，為什麼就是瘦不下來？」他聽完都會反問對方，「你早餐吃什麼？」而得到的答案不是三明治就是麵包，事實上這兩樣都是屬於高熱量的精緻澱粉食物。他藉此提醒，吐司和麵包是用油揉麵粉所製成，「越鬆軟好吃的麵包，油加得越多」。

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想要減掉惱人小腹、逆轉脂肪肝，早餐該怎麼吃？錢政弘語重心長地說，若真有脂肪肝，三明治、麵包其實不適合！他建議，早餐應以蛋白質為主，門診曾有患者一直以來都吃便利商店的早餐，但以前都買飯糰、肉包，現在則盡量挑選水煮蛋沙拉或加雞胸肉的品項，以有生菜、有雞肉或有蛋的食物為優先選擇。

要擊退脂肪肝，錢政弘認為，最關鍵仍在於飲食習慣，運動固然重要，但若飲食習慣不改變，光靠運動實在很難達成。他也大方分享，自己每天早上都會替孩子準備早餐，在時間有限的情況下，最常吃水煮蛋，但非真的水煮，而是用電鍋蒸熟、沒有調味，再加上全麥麵包或腰果饅頭，若有時間則會外食購買豬排起司蛋餅、豬排飯糰等，基本上不會吃甜的軟麵包當早餐。

▲醫師透露自己早餐最常吃水煮蛋，再加上全麥麵包或腰果饅頭。（示意圖／Pixabay）

營養師劉怡里曾說明，想要避開高油脂地雷麵包，「拿起來會一直掉屑的」不要選，像是丹麥吐司、丹麥麵包、可頌還有羅宋麵包，皆屬於含油量較高的品項。她還自爆曾因為失控嗑了一整個羅宋麵包，隔天起床胖了0.5公斤，提醒大家若想食用，應在晚餐避免再攝取澱粉。

吃麵包最擔心油脂和糖分，劉怡里揭曉油脂含量最高Top3，奶酥（21.3g）排名第3名，第2名則是巧克力麵包，而冠軍竟是肉鬆麵包（24.4g）。至於一般人常見的波羅麵包，含油量為16.6g。肉鬆看起來雖「純樸」，但因為製作過程中塗滿美乃滋再撒上滿滿肉鬆，其屬於油脂很高的加工品，因而登上「油王」寶座。

至於糖分，劉怡里解釋，第3名草莓吐司（11.5g）含有2顆方糖量，再來是巧克力麵包（13.5g）接近2.5顆方糖，被封為糖王的則是紅豆麵包，含糖量高於29.3g，相當於6顆方糖量。

被問到為何歐美人吃麵包不會胖？劉怡里也解答，國外麵包在麵團發酵後加核果、堅果類即製成，但台灣、日本很多麵包有包餡、包奶油、包糖，又軟又香的台（日）式麵包，熱量真的相對較高。因此買麵包時務必睜大眼睛看標示、聰明選，才能讓你吃ㄆㄤˋ不長胖。