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「30歲以上」免費健檢開跑！對象擴大320萬人受惠　每5年享1次

國健署成人預防保健服務自114年起再升級。（圖／國健署提供）

▲國健署成人預防保健服務自114年起再升級。（圖／國健署提供）

記者趙于婷／台北報導

為強化慢性疾病早期發現早期介入，衛福部國健署成人預防保健服務自114年起再升級，將年齡下調至30歲，30至39歲民眾每5年可接受一次免費健康檢查，預計320萬人可受惠。

台灣自民國84年起開始推動成人預防保健服務，提供40至64歲民眾每3年一次、65歲以上民眾每年一次免費健康檢查，成人預防保健服務內容包括健康行為調查、身體檢查、抽血檢查、尿液檢查、衛教諮詢等，可有效針對國人常見六項問題（血壓、血糖、血脂、腎功能、肝功能及身體質量指數）及早介入。

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根據國健署2019年～2023年國民營養健康調查顯示，30～39歲三高盛行率分別為高血壓9.7%、高血糖2.5%、高血脂18.7%。為使健康檢查服務更具效益，自114年起，服務內容衛教諮詢的部分更增加慢性疾病風險評估、腎病期別提示、提供每週運動150分鐘、健康餐盤均衡飲食等衛教資訊，並為提高醫療院所服務動能及意願，給付金額從每案520元調升至880元。

國健署署長吳昭軍指出，自114年1月1日起篩檢增加30至39歲民眾每5年可接受一次免費健康檢查，預計惠及320萬人，民眾可善加利用成人預防保健服務，目前全國有將近7千多家提供成人預防保健服務的健保特約醫事機構，民眾可以上網查詢及預約。

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關鍵字： 國健署 成人預防保健服務 健檢

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