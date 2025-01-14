大便別超過10分鐘！醫曝5下場　「坐著不出力」也讓痔瘡惡化

▲你每次進廁所一坐就是數十分鐘起跳嗎？（示意圖／網友提供）

記者李佳蓉／綜合報導

「坐在馬桶上」滑滑手機、看看書，是不少人公認一天中最放鬆的時光，甚至有一說法是，男人一旦當上爸爸後，如廁時間和頻率會大幅增加。不過，大腸直腸科醫師吳蒨強調，大號不要超過10分鐘，否則恐帶來「5大風險」，其中就算只是坐在馬桶上什麼都不做、不出力，也可能導致痔瘡惡化。

吳蒨醫師在《醫師好辣》節目中透露，她都會衛教患者們「上廁所時間不要超過10分鐘」，但能理解男人有了小孩後，將廁所視為唯一淨土，每天排便時間急速上升外；另外有些患者，是真的排便出現狀況或糞便比較硬，必須要很用力才上得出來，所引發的狀況各有不同。

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吳蒨表示，光坐在馬桶上什麼都不做、也不出力，就可能加重痔瘡的症狀。她進一步解釋，因馬桶是中空的，因重力的緣故使得血液會往低處流，若本身就有痔瘡者，血液就會往痔瘡處繼續淤積，導致痔瘡加劇。而若長時間一直處於很用力的情況下，因腹壓增加，肚子裡的器官會往低壓處去，則可能引發疝氣。

▲長時間用力排便，可能引發各種「肛門問題」。（示意圖／視覺中國）

其他還包括糞便很硬、需很用力擠恐引起肛裂問題。吳蒨說，當很奮力擠出很硬的糞便，突然感覺肛門一陣劇痛，很可能是肛裂形成了，皮膚黏膜上會產生一個破口，又可能誘發肛門膿瘍或肛門廔管。一旦發生膿瘍，就需要合併服用抗生素，甚至進手術室切開引流。

吳蒨藉此呼籲，要減少上廁所的時間只要做到1件事，那就是當你進廁所時，手機、書都不要帶，「你絕不可能在廁所待太久」。