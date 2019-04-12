洗太乾淨不好！醫揭「私密處清潔品」4大重點...選錯小心變臭妹妹

▲私密處肌膚因缺少皮脂膜與角質層的保護所以更加脆弱。（圖／公關提供）

記者趙于婷／台北報導

女性私密處脆弱，加上每個月姨媽報到，容易癢癢有異味，不少人都會喜歡買專門清潔劑來清洗，也因此有許多因用錯清潔產品，導致發炎感染的案例。婦產科醫師陳思宇指出，錯誤且過度的清潔可能導致私密處更癢、產生更多異味，選購清潔產品也要注意4大重點。

很多女生常因為生理期期間，妹妹悶了一整天有異味，喜歡使用一些清潔力較強的陰道盥洗用品或用去汙力強的鹼性清潔用品清洗。陳思宇說，私密處肌膚因缺少皮脂膜與角質層的保護所以更加脆弱，臨床上過半數女性在生理期都曾因清洗方式不正確，因此遇到私密處搔癢症狀，千萬先別急著把它「洗得很乾淨」。

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▲醫師提醒，私密清潔用品應盡量避免「非必要」的添加物。（圖／達志示意圖）

陳思宇提醒，私密清潔用品應盡量避免「非必要」的添加物，成分應以達到菌相平衡、抗癢、抗敏等關鍵功能為主，避免不需要的成分訴求，才能讓肌膚維持天然保護生理期間清洗妹妹的時間不需要特地拉長，且清洗時不要太用力，要等到清潔劑起泡後再使用，或是改用慕絲狀產品，都能減少摩擦力道。

她也建議挑選產品要選「微酸性pH3.8 、乳酸」，有助維持私密處的好菌平衡，「含洋甘菊、金縷梅成分」可幫助舒緩發炎不適、止癢，「蘆薈、泛醇」可適度保濕，避免乾癢，另外，也可參考「通過防過敏認證」的產品，才可以做到清潔並保護私密處。

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