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突然暴瘦！他曝「血便6個月」心酸...確診大腸癌嚇哭：以為是痔瘡

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▲廁所,便秘,大便。（圖／記者周宸亘攝）

▲血便、糞便形狀改變、腹痛等，都是大腸癌常見徵兆。（圖／記者周宸亘攝）

記者趙于婷／台北報導

大腸癌蟬聯國人新發罹癌人數冠軍多年，國健署也不斷提倡篩檢預防，但仍有不少人不以為意。桃園醫院護理師彭詩君分享一名36歲男性案例。該男血便半年，以為是痔瘡沒多加理會，但最近因體重下降、大便形狀變細、血便增加、經常頭暈等問題求診，發現直腸內有3公分大腫瘤，確診腸癌。

彭詩君說，隨著飲食習慣逐漸西化、精緻化，油脂攝取量增加、食物中纖維攝取量減少，不只心臟血管疾病增加，大腸癌患者也持續增加，且年齡層有逐漸下降趨勢，根據每年衛福部公佈的國人十大死因中，癌症就蟬聯36年十大死因之首，其中結腸、直腸和肛門癌都名列前茅。

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除了「血便」之外，大腸癌常見症狀還有「排便習慣發生改變（例如突然發生慢性腹瀉或便祕）」、「糞便形狀改變（例如糞便形狀漸漸變細）」、「經常有便意感（覺得肛門裡老是有東西的感覺，到廁所卻又解不太出來）」、「腹痛」、「貧血」、「食慾不振」和「體重減輕」等8症狀。

▲上廁所,腹痛,便秘,肚子痛。（圖／記者黃克翔攝）

▲經常有便意感，但到廁所卻又拉不出來，就要小心腸癌可能悄悄上身。（圖／記者黃克翔攝）

彭詩君進一步指出，血便之所以很容易被忽略，是因為痔瘡、肛裂、瘜肉、大腸發炎、大腸憩室症等都會出現血便，因此有很多民眾都像該案例一樣，認為只是痔瘡、肛裂等較輕微疾病，但出血是大腸、直腸癌的症狀之一，若出現類似症狀，千萬別輕易自我診斷。

大腸癌常見的診斷檢查有「糞便潛血檢查、血色素的測定、肛門指診、大腸及直腸鏡檢、大腸光鋇劑檢查」等。彭詩君提醒，一定要養成正常的飲食習慣、注意排便型態，若有異狀盡早至醫院檢查，尤其是有類似症狀、40歲以上或屬於高危險群的人，如家族有大腸息肉病史，建議要定期做糞便潛血或大腸鏡檢查。

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