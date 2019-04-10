嬰幼兒泌尿道感染症狀不明顯　小心膀胱輸尿管迴流可能永久傷腎！

▲郭綜合醫院兒科部部長林愛惜醫師指出，嬰幼兒泌尿道感染症狀不明顯，常常只能以發燒來表現，以致被忽略而延誤就醫。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

泌尿道感染在嬰幼兒是最常見的細菌性感染，2個月-2歲寶寶發生率約5％，郭綜合醫院兒科部部長林愛惜醫師指出，由於症狀不明顯，常以發燒來表現，以致被忽略而延誤就醫，如加上「膀胱輸尿管迴流」，更容易侵犯到腎臟而引起結痂、纖維化及萎縮，進而導致高血壓影響腎功能，將會造成永久性的損傷。

林愛惜醫師說，泌尿道感染是指從尿道口、輸尿管、腎盂到腎臟之間，任何一部分的細菌感染，在臨床上嬰幼兒很難區分感染的部位，因此統稱泌尿道感染。臨床症狀會隨年齡而有所不同，新生兒常以黃疸、發燒、生長遲緩、嘔吐、拉肚子、敗血症來表現，而嬰幼兒以發燒、嘔吐、尿味異常、頻尿、尿失禁、腹痛、生長遲緩來表現。

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泌尿道感染致病菌90％是單一菌種，其中85％以存在於大腸內的大腸桿菌為主。在單純性泌尿道感染中，大多經由會陰上行感染尿道而造成，新生兒還有可能經由血液循環方式感染；所以常常有敗血症且合併先天性泌尿系統結構異常及阻塞。1歲以內寶寶，男寶寶比女寶寶多，由其是有包莖者，其發生率為已割包皮者的10倍；一歲至青春期，女孩比男孩多，因女生的尿道短，腸內細菌比容易經會陰部侵入而導致發炎；另外憋尿、便秘、衛生習慣不良、便後清潔方式不當，容易將細菌帶進尿道，都可能增加感染機會。

如何診斷泌尿道感染？尿液細菌培養是診斷的必要黃金準則，所以剛開始用，最準確的方法收集尿液是很重要的，且還沒有使用抗生素之前先收集尿液，因抗生素的使用會影響尿液培養的結果，有三種收集尿液方式：恥骨上緣膀胱穿刺、經尿道導尿、自解中段尿液，若無法自解的嬰幼兒，應用前二項方法收集尿液才不會汙染，以致影響誤判結果。

尿液常規可檢查是否有膿尿、細菌、亞硝酸鹽及白血球酯酶來評估，可初步評估感染的可能性。其他的檢查如腎臟膀胱超音波、膀胱輸尿管迴流攝影（VCUG）、核子醫學腎臟掃描，各有其功能及時機性。

0-18歲，第一次泌尿道感染的病患合併膀胱輸尿管迴流（Vesicoureteral reflux ,VUR）的發生率為30％，依國際分級共分五級，第一、二級迴流屬於輕度，預後好只需觀察等待；第三級迴流屬於中度需使用預防性抗生素；第四、五級迴流屬於重度，除使用預防性抗生素外，若兩歲後還持續在四級以上，就需外科矯正。膀胱輸尿管迴流攝影的時機為：(1)、任何年齡≥ 2次尿道感染合併發燒 (2)、任何年齡尿道感染合併發燒加上以下任一選項：腎臟超音波有任何異常、發燒 > 39°C，且細菌非大腸桿菌、高血壓或生長遲發、家屬要求。治療目標為藥物和症狀緩解、預防復發、矯治先天結構異常。

治療方法可分門診和住院，哪些小孩可考慮門診治療？就是食慾及活動力良好、沒高燒、無尿道結構及功能異常、小朋友及家長可配合回診追蹤治療者。需住院者為年紀小於2個月、合併敗血症、食慾差、活動力下降、低血壓或循環不良、免疫不全、泌尿道結構及功能異常、嚴重嘔吐、無法口服藥物、門診追蹤難以控制病情以及反覆泌尿道感染。

90％病人在治療2天後症狀會解除，不再發燒就可改成口服抗生素繼續治療，若48小時候，還持續發燒，就需進一步檢查如安排腎臟膀胱超音波來排除其他原因，如腎臟化膿、泌尿系統結構異常或阻塞，並重覆做尿液培養。對於有發燒的泌尿道感染病童應以抗生素治療7天，急性腎盂腎炎14天、急性細菌性腎炎3-4週，而腎臟膿瘍則須4-6週。

若有反覆性泌尿道感染也就是6個月內3次以上，或12個月內4次以上感染者、3級以上的膀胱輸尿管迴流、2歲以下（無法如廁訓練）且有1-2級膀胱輸尿管迴流合併膀胱腸道功能不佳病患，就要使用預防性抗生素，如此可降低再感染的機率。

林愛惜醫師強調，嬰幼兒泌尿道感染症狀常常只用發燒來表現，小於1歲未割包皮的寶寶是特高危險群，尿液培養（導尿）是診斷的黃金準則，早期（72小時內）抗生素治療可降低腎結痂。早期發現膀胱輸尿管迴流，並給予積極治療和定期追蹤，可避免產生迴流性腎病變。