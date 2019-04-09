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白內障手術後「眼睛澀澀看不清楚」　竟是乾眼症被誘發

陳凱力

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▲眼睛,瞳孔,眼球,靈魂之窗,睫毛,女生。（圖／取自Pixabay）

▲典型的乾眼症有乾、痛、視力模糊等症狀。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

年屆中年的林小姐過去沒有糖尿病或高血壓等慢性病，近年來因右眼視力漸漸模糊，影響開車，醫師診斷為白內障，手術後視力改善了，可以再度開車上路，但總是感到眼睛不舒服，甚至偶爾會影響視力，她擔心是否是手術的問題，趁回診時請醫師檢查，原來是眼睛有乾眼症的問題，經過治療，這些症狀也獲得緩解與控制。

台大醫院新竹分院眼科部主任馮介凡醫師表示，全世界的乾眼症專家們近期重新定義這個疾病，讓大家對這個疾病有更廣闊與深入的認識，其中的一部分就是把一些疑似乾眼症狀的疾病再釐清，有些確實是需要眼科治療的乾眼症，但有些則並非眼表層疾病，這些病人需轉介至其他相關科別治療。

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▲白內障手術後「眼睛澀澀看不清楚」　竟是乾眼症被誘發。（圖／臺大醫院新竹分院提供）

▲林小姐則屬潛在性乾眼症患者，乾眼症狀就會在手術後較明顯，並非手術本身的問題，而是手術後誘發出原本潛在的乾眼症。（圖／臺大醫院新竹分院提供）

馮介凡主任說明，在臨床診療上，有一大群病人有典型乾、痛、視力模糊等症狀，理學檢查也有典型眼表層表現的乾眼症患者，醫師會依症狀給予不同的治療，這是最常見的狀況。另有少數病人雖有乾燥症狀，但臨床檢查卻沒有典型眼表層表現，這可能是疾病初期，需要再追蹤觀察一段時間。但是有些病人的病因並非眼睛，而是類似神經痛的原因，這類病人可能需要轉介至神經或疼痛科治療，才能改善症狀。

臨床上有些病人並沒有乾、痛、視力模糊等症狀，往往是因為其他疾病就醫，比如白內障檢查，醫師一併檢查出病人有典型眼表層表現；甚至有些病人是因為神經失養性角膜病變，本身感覺神經失常，所以不會痛，但是角膜有明顯乾眼症，這群人當然要接受治療；還一群病人是如同林小姐本身屬於潛在性乾眼症患者，原本淚水僅供正常狀態下使用，在接受眼睛手術的壓力後，淚水量已不足以保持眼睛表面健康，乾眼症狀就會在手術後較明顯，所以並不是手術本身的問題，而是這群病人在手術後可能會誘發出原本潛在的乾眼症，只要接受治療，乾眼症狀也是能受到緩解與控制。

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關鍵字： 臺大醫院新竹分院 乾眼症 手術 角膜 視力模糊
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