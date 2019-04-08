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寂靜殺手「肺腺癌」　低劑量肺部電腦斷層檢查有助及早篩檢病灶

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▲「肺腺癌」以胸部X光檢查，人為判讀有侷限性，而低劑量肺部電腦斷層檢查，有助及早篩檢病灶治療。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「肺腺癌」以胸部X光檢查，人為判讀有侷限性，而低劑量肺部電腦斷層檢查，有助及早篩檢病灶治療。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

名主持人陳文茜女士因罹患肺腺癌腫瘤，日前動手術後順利出院，台南市立安南醫院胸腔外科鄭喬駿醫師表示，肺癌致死率長年居冠，肺癌預後不佳最大原因是因初期病人通常沒有症狀，等有症狀就醫時，通常已經是晚期時候，所以「即早診斷、即早治療」就成為治療肺癌最重要的一件事情。

鄭喬駿醫師表示，肺癌的主要好發因子有抽菸、家族史、汙染環境暴露，有以上情況者需要定期接受X光檢查。如果有長期咳嗽、胸痛、呼吸喘促等症狀更需要及早就醫。

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鄭喬駿醫師指出，肺腺癌是肺癌當中的一種分類，通常肺癌會被分成「小細胞肺癌」跟「非小細胞肺癌」，「非小細胞肺癌」又分腺癌、鱗癌、大細胞肺癌及其他，在女性以及不抽菸的族群身上，肺腺癌是比較好發的一種類型。

▲「肺腺癌」以胸部X光檢查，人為判讀有侷限性，而低劑量肺部電腦斷層檢查，有助及早篩檢病灶治療。（圖／記者林悅翻攝，下同）

鄭喬駿醫師說，目前診斷肺腺癌所憑藉的工具依然以胸部X光為主，但受人為判讀的侷限性，通常只能辨識出1公分以上的病灶，而且還會因為腫瘤所處位置不同，而影響判讀的準確度。

近年發展出低劑量電腦斷層檢查，輻射劑量相當於15張傳統X光片，仍在每人每年輻射劑量安全標準內，確實可以提高診斷正確率以及診斷小於1分的病灶，達到及早治療的目的，但目前需要自費檢測，當影像判斷認為有問題的時候，需要進一步依靠病理切片檢查，如確定有惡性細胞才能診斷為肺癌。

治療方面，鄭喬駿醫師指出，早期肺腺癌病患是可以直接手術切除，而第二、三期病患可能就需要輔以化學治療或標靶藥物治療，但末期病患無法進行手術切除，就只能以藥物以及放射線治療的方式來控制腫瘤，預後狀況依據病人期別的不同而有極大的落差。

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關鍵字： 寂靜殺手 肺腺癌 低劑量 肺部 電腦斷層檢查
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