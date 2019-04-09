胰島素忘了放冰箱還可用？開封與未開封保存方式不同

▲部分糖尿病患需使用胰島素治療。（圖／達志示意圖）

文／藥師盧麗鈴

Q：胰島素針劑忘了放冰箱保存，還可以用嗎？

A：對第一型糖尿病或部分第二型糖尿病病人，在無法控制血糖時需要胰島素治療。胰島素適合的保存溫度是2至8度，避免極高或極低的溫度（小於2度，大於30度）。所有未開封使用的胰島素應冷藏於2度至8度溫度，可保存至包裝上標示的有效期限。

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開封使用中的胰島素是否也一樣需要冷藏？已開封使用中的胰島素並不需要冷藏，一般室溫保存即可，開封後的胰島素可保存二十八天，在室溫下應該避免直接日曬。高溫環境下（大於30度）胰島素會產生凝固、沈澱變質失去活性。

胰島素應該隨身攜帶，最好放在隨身行李中，忌放口袋，因人的體溫是36~37度。外出旅行時為避免環境溫度的影響，胰島素不可至於溫熱的車上或飛機的托運行李。如果外出地點是高溫戶外，可以使用胰島素保冷袋，，但勿將保冷劑或冰塊直接接觸胰島素，避免溫度過低造成胰島素活性破壞。

因為不同藥廠對胰島素保存的條件不完全移至，可詳閱藥品說明書或與衛教師、藥師討論。

★本文經中華民國藥師公會全國聯合會授權，摘自《與藥師做朋友-讓藥師告訴你如何安全用藥》。

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