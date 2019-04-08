美食外送6大平台「9成外送員不懂食安規範」　衛生局要開班授課

▲近年外送商機大，不少外送平台都進入台灣市場。（圖／視覺中國）

記者趙于婷／台北報導

近年外送商機大，台灣出現不少外送平台，為確保食安衛生，台北市衛生局也在今年正式納管，日前進一步查核6大平台、29家餐飲業者，結果有23家業者不合格，違規原因為員工未確實體檢，而外送平台雖沒發現衛生疑慮， 但實際詢問外送員食安知識，竟只有1成6知道食品衛生規範，衛生局預計9月開食安講習。

食藥科科長王明理指出，此次執行專案稽查「Uber Eats」、「honestbee」、「Foodpanda」、「有無快送」、「foodomo」、「Deliveroo」等6大網路外送平台，實測25份餐點，結果「餐點送達時間」均在黃金1小時內，「餐點送抵溫度」均在40-60度間、因應不同餐點型態使用可移動式「冷熱區隔措施」，且「送餐外送箱清潔程度」也沒有衛生問題。另外，稽查平台合作29家餐飲供應商，初查不合格的23家，經複查均已改善。

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▲台北市衛生局今年正式將外送平台納管。（圖／記者趙于婷攝，下同）

王明理特別提到，進一步現場訪問23位外送員，均表示有參加外送平台業者提供教育訓練，但是僅有其中4位（16%）瞭解販售及運送餐食應符合食品良好衛生規範準則規定。

對此，衛生局9月將首創開辦至少10場次免費的「網路美食外送平台從業人員食安講習」，輔導平台業者、餐飲供應商及外送員做好食品安全衛生，也提醒業者外送要做到「黃金1小時送達」、「冷熱餐食要區隔」、「運送保溫要注意」、「定期清潔運送箱」、「食品業者要登錄」食安5大面向。

王明理說，目前食安講習已獲得個大外送平台響應參與，另外，衛生局也已於108年3月26日預公告，網路美食外送平台應於網頁及手機頁面，揭露平台及合作廠商的食品業者登錄字號，預計4月底正式實施，呼籲業者要早因應。

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