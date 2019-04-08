5歲女童肚子痛夜夜哭鬧3個月　醫師開刀驚見「腸中腸」

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高雄一名5歲女童一到夜晚就哭鬧肚子痛，甚至痛到無法睡覺，送到醫院灌腸病情仍沒有改善，一拖就是3個月，直到轉往義大醫院開刀治療，這才發現原來她的腸子有增生畸型組織，才會反覆出現腸套疊的狀況，經過手術切除目前已經康復。其實，腸套疊最常見的部位是在小腸與大腸的交界，好發於3個月到3歲的嬰幼兒身上，而曾經罹患腸胃炎、接受腹部手術以及腸道腫瘤的患者，也比較容易出現相同的病症。

▲女童因為肚子痛夜夜哭鬧，送醫檢查才發現是腸套疊。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關）

義大醫院一般醫學兒科主任蔡璟忠向《蘋果日報》分享上月在小兒消化醫學會中發表的案例，他提到，案例中的5歲女童在就醫前3個月就被診斷出腸套疊，經過灌腸方式治療仍不斷復發，夜夜因為肚子痛哭鬧不止，最後轉診到義大由外科醫師開刀，這才把交疊得非常緊的小腸拉開，並把增生組織「梅克爾憩室」切除，這才總算真的完全「解套」。蔡璟忠表示，梅克爾憩室與胚胎發育異常有關，發生率約1％至2％，如果沒有切除，容易反覆出現腸套疊的狀況，可能造成腸道壞死，甚至因此喪命。

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至於哪一種人容易出現腸套疊的狀況，《ETtoday新聞雲》在過去報導中提到，腸套疊（Intussusception）是指一段腸子滑進另一段腸子中，最常見的位置是小腸與大腸的交界，好發於3個月到3歲的嬰幼兒身上，曾經罹患腸胃炎、接受腹部手術以及腸道腫瘤的患者也比較容易出現這樣的病症。

▲去年苗栗一名5個月大的男嬰也被診斷出腸套疊，經過腹部超音波檢查，發現有一段類似靶子的圖像。（圖／記者黃孟珍翻攝）



由於腸套疊會影響血液供應，腸道缺氧引起間歇性的強烈疼痛，加上嬰幼兒還不知道該表達，發作時通常會將兩腳彎曲縮向肚子，如果病情持續惡化，有可能會吐出含有膽汁的嘔吐物，或是排出混有血絲與腸液的紅色果醬排泄物。

此外，目前尚未有方法能夠預測或是預防發生腸套疊，而且還有復發的可能，父母只能提高警覺觀察孩子的行為有無異常，假如延誤治療，交疊的腸道可能會因為缺血壞死，進而併發腹膜炎及敗血症，甚至因此死亡。

▼成人也有可能罹患腸套疊。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關）