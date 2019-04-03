病態性肥胖逐漸上升　減重5-10％能改善心血管代謝疾病風險

▲減重原則秉持著要『享受美食就要動』，有恆心、有毅力，減肥就容易成功，迎向美好人生。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

現今的飲食與生活型態，是導致肥胖盛行率居高不下的原因之一，且病態性肥胖比例也逐漸增加，奇美醫學中心一般及消化系外科醫師林逸峯指出，研究顯示，所有肥胖病人應於半年內降低現有體重的5-10％，能改善心血管代謝疾病風險。

林逸峯醫師舉案例說明指出，26歲的萬小姐因多囊性卵巢症候群問題，高中時體重逐漸增加至99公斤、無月經等代謝異常，曾嘗試3年飲食、運動及其他減重效果都不佳，萬小姐看到電視媒體減重手術成功案例，因此來到奇美醫學中心一般及消化外科就診，表達減重的意願。

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經診斷後，採用袖狀胃切除手術，術前經營養科、精神科評估；術後持續在一般及消化系外科、內分泌科及營養科的追蹤指導下，體重由原本105公斤下降至53公斤，術後3年體重持續維持減重後體重53公斤，沒有復胖，月經也變得規律。萬小姐開心表示瘦下來讓她變健康、人生也變得更精彩更有自信，誓言絕對不要再胖回去了。



另名，45歲的謝小姐77公斤因肥胖及長期足底筋膜炎困擾，曾嘗試各式減重效果不佳，常常減重後一陣子體重又逐漸復胖，對於自己是否有相關家族史或慢性疾病史不清楚，因此來到奇美醫學中心營養諮詢門診就診。

經劉珮芬營養師評估，轉介至代謝減重團隊門診進一步診斷，謝小姐才得知罹患高血糖和高血壓，醫療團隊與之討論並以醫病共享決策訂出自己的飲食減重方針和配合營養師依個人化規劃的8週減重課程內容與追蹤。3個月內體重下降8公斤、腰圍減少11公分(4寸)、糖化血色素（HbA1c）由6.6％下降至標準值5.7％，足底筋膜炎情況尚未改善，目前仍持續回診追蹤控制。謝小姐表示減重讓她血糖和血壓降至近於標準，腰圍也減少4寸，開心重新買新褲子。

依據世界衛生組織（WHO）顯示，肥胖相較健康體重者發生代謝症候群（如：糖尿病、血脂異常）達2-3倍以上風險，且十大死因有8項（惡性腫瘤、心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、慢性下呼吸道疾病、慢性肝病及肝硬化、高血壓性疾病、慢性腎臟病等）也與肥胖有關，其生活品質可能也會受到生理及心理的改變而受到影響。

現今許多民眾對減重仍有著錯誤的飲食習慣、缺乏運動習慣和服用來源不明的減肥偏方，反而導致體重不降反升。為了幫助更多減重病人圓夢，奇美醫學中心整合多科團隊，包含內分泌科、一般及消化外科、營養科、精神科等團隊評估與追蹤。 首次就醫時，醫師與病人會以醫病共享決策方式，和病人討論減重方針（飲食／運動、藥物及減重手術）進而提升病人減重動機，接著由營養師給予個人化8週飲食課程規劃；此外，除了營養介入，還需要加上運動輔助，以提升減重效果。若經半年在飲食、運動和藥物方面的減重成效仍不佳，可轉以減重手術治療。

減重手術健保適應症：(1)、身體質量指數≧40kg/m2或身體質量指數≧35kg/m2合併高危險併發症（如：糖尿病、高血壓、呼吸中止症候群等）；(2)、年齡在18-55歲；(3)無其他內分泌疾病引起之病態肥胖；(4)、無酗酒、嗑藥及其他精神疾病；(5)、經由精神科專科醫師確認精神狀態健全者，即可以減重手術治療，提升減重成效。

林逸峯醫師說，不要輕忽肥胖，減重的好處比你想得更多，減重不僅降體重也讓外觀變好看，對於代謝症候群、糖尿病、高血壓、心臟病等慢性疾病也隨之離去，健康跟著來！