五十肩好了沒？　快試試「貼牆畫圈」檢測法

▲五十肩就算不痛了，還是要進行肌肉訓練恢復狀態。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／許嘉麟



不痛不是好，還要舉得高

臨床上常常看見未治療的五十肩肩友忍個半年一年，以為不痛就是好了，卻總覺得手不像過往好用，還常常肩、背痠痛，活動角度也不足。這正是因為五十肩未經治療，肩關節囊裡面還是沾黏得非常嚴重，發炎反應情況雖然有所改善，但是整個關節囊就像貼太久的膠帶一樣，黏得緊緊的，分不開。這個階段的老肩友若願意治療，效果往往比不上早期治療來得好，必須比其他人多增加療程時間與肌肉訓練，才能勉強回到之前的狀態。



除了拖太久療效差，更不用說等待過程中因為忍痛而帶來的心血管壓力與周邊組織的損傷，以及因為疼痛而無法上班、家庭失和、身心俱疲的社會文化副作用。努力忍耐了大半年，最後關節囊裡黏得緊緊緊，還是需要回來看醫生、做治療，那不是白痛、白忍、白白浪費了這段時日嗎？

▲不要覺得五十肩病情好轉就不去看醫生。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



早期診斷，早期治療，多管齊下，是所有疾病治療的不二法門。

在五十肩的處理上，首重盡快讓關節囊分開不要黏在一起，這樣就不會產生身體補土補到把自己黏住的窘況，也不會因為發炎磨擦產生疼痛。另外，由於肩關節外面還包裹著肌肉、肌腱等軟組織，一旦關節囊發炎， 外面的肌肉組織也會收縮，所以治療五十肩時必須全面處理，才能讓療效最佳化。這也是為何肩關節囊擴張術是一整個療程，而不是單一治療。



江湖傳言五十肩會自己好，但以醫學觀點來說，不見的是「好」，只是「不痛」了，活動角度仍然受限，也容易引發其他肌肉與肌腱問題，仍需積極治療。最讓人遺憾的是，診間常有許多因為聽從親朋好友的建議， 如甩手、拉單槓、不要看醫生等，因而造成進一步受傷或錯過治療黃金期的肩友，讓治療更為棘手。

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▲五十肩「貼牆畫圈」自我檢測法。（圖／時報出版 提供）



「貼牆畫圈」，一招判斷好了沒

首先，找一面雙手可以張開的平坦牆面，上半身靠著牆，腳則離牆往前跨一步。請注意肩與臀必須緊貼牆面，這樣才能固定您的肩胛，確保移動肩部時不會產生代償的前傾，以便真正測試您的肩關節角度。



接著，將雙手平貼牆面，手掌或手背都可以。請務必確認您的肩、臀與手統統緊貼牆面。



再來，雙臂伸直，沿著牆面慢慢畫大圓圈舉到耳朵旁邊。若能毫無困難地舉到耳朵旁，表示您的肩關節角度很OK；若是卡卡，就需要看看是不是還有沾黏或其他肩部問題。

本文摘自《自己的肩痛自己救》／許嘉麟（輝馥診所五十肩主治醫師）／時報出版