咳嗽2週當心百日咳！醫籲嬰兒「5關鍵時期」施打疫苗

▲孩童若咳嗽連續兩週不停，要小心是百日咳。（示意圖／南投醫院提供）

生活中心／綜合報導

當孩童連續咳嗽兩週，可能是百日咳。台灣今年截至目前已有10例確診病例、3起家庭群聚事件，其初期症狀與感冒相似，若傳染給6個月以下的嬰幼兒，可能引發抽搐、肺炎、腦病變等重症。醫師呼籲應按時接種疫苗，以保護自身及家人健康。

依據衛生福利部疾病管制署資料指出，今年截至目前為止已有10例百日咳確診病例、3起家庭群聚事件。百日咳最佳的預防方式是接種疫苗，我國百日咳疫苗施打政策為嬰幼兒出生後2、4、6、18個月以及5歲時各接種一劑相關疫苗，醫師提醒家長應按時完成疫苗接種，也提醒有疑似症狀應及時就醫與診斷，保護自身及家人健康。

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衛福部南投醫院感染科廖嘉宏主任表示，百日咳是由百日咳桿菌所引起的呼吸道細菌性疾病，百日咳經由飛沫傳染，傳染力強，初期的症狀與感冒相似，如咳嗽、打噴嚏、流鼻水等，容易被忽略而延遲就醫，進而傳染給家中幼童或其他同住成員，引發群聚感染。尤其是6個月以下的嬰幼兒，嬰幼兒若感染百日咳的症狀較嚴重，可能會引起抽搐、肺炎、腦病變等重症。其他年齡層也可能感染，但症狀較輕微。

由於家庭群聚中感染源多為照顧者或同住者，因此廖嘉宏主任也建議，懷孕28至36週的婦女及嬰兒照顧者可自費接種疫苗，降低嬰幼兒感染的機會。也提醒應民眾若出現呼吸道症狀時，應主動配戴口罩，避免出入公共場所，勤洗手，也盡量避免帶嬰幼兒出入擁擠、空氣不流通的公共場所，降低感染的風險。