ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
> >

咳嗽2週當心百日咳！醫籲嬰兒「5關鍵時期」施打疫苗

點評:類似感冒症狀，所以要更注意……
ETtoday健康雲

▲▼ 。（示意圖／ETtoday資料照）

▲孩童若咳嗽連續兩週不停，要小心是百日咳。（示意圖／南投醫院提供

生活中心／綜合報導

當孩童連續咳嗽兩週，可能是百日咳。台灣今年截至目前已有10例確診病例、3起家庭群聚事件，其初期症狀與感冒相似，若傳染給6個月以下的嬰幼兒，可能引發抽搐、肺炎、腦病變等重症。醫師呼籲應按時接種疫苗，以保護自身及家人健康。

依據衛生福利部疾病管制署資料指出，今年截至目前為止已有10例百日咳確診病例、3起家庭群聚事件。百日咳最佳的預防方式是接種疫苗，我國百日咳疫苗施打政策為嬰幼兒出生後2、4、6、18個月以及5歲時各接種一劑相關疫苗，醫師提醒家長應按時完成疫苗接種，也提醒有疑似症狀應及時就醫與診斷，保護自身及家人健康。

請繼續往下閱讀...

衛福部南投醫院感染科廖嘉宏主任表示，百日咳是由百日咳桿菌所引起的呼吸道細菌性疾病，百日咳經由飛沫傳染，傳染力強，初期的症狀與感冒相似，如咳嗽、打噴嚏、流鼻水等，容易被忽略而延遲就醫，進而傳染給家中幼童或其他同住成員，引發群聚感染。尤其是6個月以下的嬰幼兒，嬰幼兒若感染百日咳的症狀較嚴重，可能會引起抽搐、肺炎、腦病變等重症。其他年齡層也可能感染，但症狀較輕微。

由於家庭群聚中感染源多為照顧者或同住者，因此廖嘉宏主任也建議，懷孕28至36週的婦女及嬰兒照顧者可自費接種疫苗，降低嬰幼兒感染的機會。也提醒應民眾若出現呼吸道症狀時，應主動配戴口罩，避免出入公共場所，勤洗手，也盡量避免帶嬰幼兒出入擁擠、空氣不流通的公共場所，降低感染的風險。

辣模「雪乳深溝」賣金項鍊！鏡頭拉遠曝真相　1.3萬男粉要砸爆螢幕了

關鍵字： 百日咳 咳嗽 疫苗 南投醫院 廖嘉宏
點這裡，留個言吧! facebook weibo
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

忽視「子宮內膜異位症」慘變卵巢癌　醫曝3案例：有人生完就化療

卵巢滿腫瘤！她開刀才知「四期胃癌轉移」　免疫療法打4次續命

咳嗽2週當心百日咳！醫籲嬰兒「5關鍵時期」施打疫苗

她砸錢做全口植牙...4年後假牙狂搖　醫揭「關鍵原因」：白花錢了

廁所放神奇小椅！他驚問「比較好拉屎嗎」　大票人狂點頭...專家揭密

趴睡塑頭型...6月嬰夢中猝死　「10大NG行為」家長快看！

根本毒藥！用橄欖油炒菜「癌上身」...毒物專家2招破解

扭傷時到底要熱敷還是冰敷？小心做錯讓受傷更嚴重

歪嘴眼上吊「捲曲如蛇」　家人求救：髒東西上身？　　　　

不再怕蛀牙！　兒童有這些「塗氟補助」你知道嗎？

讀者迴響

回到最上面