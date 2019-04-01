睡前滑手機…多滑1小時少睡5.5分鐘　延遲「睡眠周期」疾病風險增

▲你會睡前滑手機嗎？（圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

你有睡前滑手機的習慣嗎？國衛院研究團隊今（1）日發表最新研究成果，利用自行開發的全自動記錄睡眠手機app進行資料蒐集，發現整天使用手機的時間如果增加1小時，就會延後入睡4.9分鐘，並且減少5.5分鐘的睡眠時間，而且研究也發現睡前使手機對睡眠週期延後的影響佔比接近五成，也就是說，恐怕會更晚睡但又早起，影響睡眠品質。

早在2017年，諾貝爾生理暨醫學獎就頒給的「控制生理時鐘的分子機制」研究者，全因不規律的睡眠作息可能會增加罹患生理、心理疾病的風險。國衛院群體健康科學研究所助研究員級主治醫師林煜軒研究團隊進一步證實睡前使用手機對睡眠的影響。

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林煜軒表示，過往研究多是實驗室研究，他們透過自行開發的全自動記錄睡眠手機app「作息足跡（Rhythm）」，以滑手機開關時間推算作息，讓受試者可以在自然生活情況中量測手機使用情況，準確率達到83%。

連續記錄61名受試者14天全天候的手機使用行為，搭配問卷調查，分析受試者作息以及睡眠時間的結果發現，每增加使用1小時的手機，就會延後入睡時間4.9分鐘，並減少5.5分鐘的睡眠時間，且會造成晚睡又早醒的負面效應。

不僅如此，手機直射光源透過視網膜所造成包括褪黑激素、全身內分泌等影響，儘管睡前滑手機時間僅占全天的14到15%，然而對睡眠周期延後的影響力，卻占整天手機光源曝露的44%。

▲國衛院群體健康科學研究所助研究員級主治醫師林煜軒（右三）與研究團隊。（圖／記者洪巧藍攝）

林煜軒表示，過去研究文獻已證實，睡眠品質可能影響精神健康，其他還有糖尿病等代謝性疾病、高血壓、中風等心血管疾病、自體免疫等發炎性疾病，睡眠週期紊亂也和乳癌、攝護腺癌、大腸直腸癌等癌症相關。

至於民眾該如何使用手機？林煜軒提到，考量人體生理時鐘，國外研究建議晚上9點後不要滑手機、平板，不要接觸螢幕光源，如果真的做不到，另有研究顯示，睡前滑手機影響最深大約是睡前一小時，建議此時先把手機放下。此外，也建議不要在床上躺著滑手機，睡眠醫學的角度，一旦把這樣的工作、休閒行為與睡眠行為連結，對睡眠健康極為不利。

研究成果已於今年3月發表於國際期刊《精神醫學研究期刊》（Journal of Psychiatric Research）。