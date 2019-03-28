男臉垮半邊！妻曝「惡靈附身」驅魔暴打半年...醫秒傻：肺癌第4期



▲男子半邊臉垮，妻子直言「有東西跑到裡面」。（示意圖，非本新聞當事人／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導



當臉部特徵或聲音改變，趕快就醫千萬別拖！一名40多歲男子因聲音變低沉、半邊臉垮眼睛微閉睜不開，被妻子認為「有東西跑到身體裡」，於是把他帶到宮廟裡，要把邪靈「打出來」，但打半年情況未見好轉，後來男子就醫照X光，竟發現一顆一顆的腫瘤佈滿兩邊肺部，就連醫師看了都驚訝：肺癌第四期。

醫師在臨床上常會看見如「邪靈附體」的奇怪症狀！外科名醫江坤俊日前在《醫師好辣》分享，一名40多歲男患者一開口，低沉嗓音立馬吸引他注意，「第一想到甲狀腺癌症」，男子主訴半年前某天一醒來一隻眼睛突然睜不太開，過了數週聲音開始有了變化。在宮廟服務的妻子目睹異狀直說「已經有人（壞東西）跑到身體裡面」，當下拎著老公到廟裡「一直打一直打，說『你給我出來』」，一連打了好幾次，直到老公受不了且狀況未見改善，才決定就醫檢查。



▲本以為是惡靈附身，沒想到就醫檢查發現男子罹患肺癌第四期。（圖／取自《醫師好辣》Youtube）

江坤俊說，男子聲音沙啞第一時間驚覺是甲狀腺問題，但摸了半天卻未見異狀，再加上他身材微胖，半邊臉摸起來較乾，問男子有沒有抽菸，他回答「有，菸抽很兇」，不料在照完X光後讓醫師超驚訝，「他兩邊肺一顆一顆一大堆，他竟然肺癌第四期」，因為右邊肺癌壓迫交感神經，導致右臉眼瞼下滑、汗液較少；左邊肺癌腫瘤壓迫返喉神經，造成聲音沙啞。

請繼續往下閱讀...

這下才恍然大悟，男子聲音沙啞及半邊臉垮，並非惡靈附身，而是肺癌腫瘤壓迫神經。江坤俊開玩笑的說「我才說他被他太太打了半年，延遲半年才看醫生」，所幸男子在接受第三代標靶和免疫治療後，腫瘤已消除2/3，聲音也已恢復，就差眼瞼還未「歸位」。