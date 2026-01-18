她三度懷孕都沒保住　抽血才知「免疫問題」釀反覆性流產

▲反覆性流產可能與免疫、荷爾蒙或生活習慣有關，示意圖無關當事人。（圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

小芸和阿勳（化名）結婚多年，最大的心願就是擁有一個孩子，驗孕棒出現兩條線讓他們滿心歡喜期待迎接新生命，但是沒多久卻流產了，不僅這一次，後續第二次、第三次孩子都沒保住，反覆發生令人失落又疑惑，一度想要放棄。後續就醫確認是「免疫問題」造成反覆性流產，經過適當藥物治療，終於再度懷孕且順利產下寶寶。

國泰醫院婦女醫學部主治醫師謝耀德指出，反覆性流產又稱習慣性流產，其實並不罕見，背後可能的原因很多：有人是染色體異常，有人是子宮結構異常，也可能與免疫、荷爾蒙或生活習慣有關。

謝耀德進一步說明，臨床醫師會透過抽血檢查、子宮影像學檢查、染色體分析等方式，幫助夫妻找出原因，找到方向後，就能針對性地治療，例如改善免疫問題、調整荷爾蒙平衡，甚至輔以試管嬰兒技術。現代醫學更能透過胚胎染色體篩檢挑選出較健康的胚胎，或利用精子挑選、胚胎培養的新方法，提高懷孕率，也減少再次流產的風險。

而小芸正是透過抽血檢查發現了免疫問題，謝耀德表示，經由適當的藥物治療後，她的免疫問題得到了良好的控制。然而，科技能解決身體的問題，卻無法完全抹去心裡的痛，過去的失敗經驗，也讓小芸曾經想過放棄，但阿勳總是握著她的手說：「不要害怕，我們一起努力。」夫妻間的支持，還有家人及醫護人員的陪伴，讓他們逐漸找回勇氣。

最終，在醫師的協助下迎來了好消息，小芸懷孕不僅順利，生下的寶寶也十分健康。謝耀德分享，這段經歷讓他們深刻體會到，反覆性流產是一條艱辛的路，需要時間、檢查與治療才能逐步找到答案。雖然過程中充滿不確定性，但隨著醫療科技的發展，最終仍能克服困難，迎來屬於自己的結果。