常健忘、腦袋轉不動？　醫推薦「5大補腦食物」

▲醫師指出，大腦靈不靈光，和身體氣血是否充足有很大關係。（圖／達志示意圖）



記者趙于婷／台北報導

大腦靈不靈光，和身體的「氣血」是否充足有很大關係。中醫師指出，腦力表現與「心、脾、腎」功能密切相關，一旦氣血不足、循環不順，無法順利供應到頭部，大腦自然容易疲勞、當機，建議日常可以選擇「補腦食物」幫助強化腦力。

中醫師周宗翰指出，常見的「補腦食物」包括「核桃、龍眼乾、枸杞、紅棗、魚湯」，核桃不只因為外型像大腦，還有助「補腎填精」，而腎主骨、生髓，腦又被視為「髓之海」，補腎有助於強化腦力，加上核桃富含Omega-3脂肪酸，對活化腦細胞也有幫助。

另外，龍眼乾也是補腦好食材，具有「養心血、安心神」的作用，特別適合長期用腦、思慮過多，容易健忘、疲倦或睡不好的人。中醫建議可用來煮粥或泡茶，搭配紅棗一起食用，補養效果更佳。

枸杞則是「補肝腎、明目」，周宗翰說，長時間用腦的人往往也伴隨用眼過度，枸杞能同時滋養肝腎、保護視力，對延緩腦部與視覺退化都有幫助。紅棗則能「補脾氣、養氣血」，因為脾胃是氣血生成的來源，氣血充足，才能像幫浦一樣把養分送到大腦，維持思緒清晰。

在日常飲食中，魚湯也是中醫推薦的補腦料理之一，具有「健脾益氣」的功效，富含優質蛋白質，溫和好吸收，特別適合脾胃較弱、讀書或工作容易感到疲倦的人。

除了飲食調整，中醫臨床也會依個人體質進行調理，例如針對心脾兩虛、氣血不足的族群，可能使用天王補心丹、歸脾湯等處方，從根本改善腦力與精神狀態。不過醫師也提醒，中藥需經專業診斷後使用，切勿自行抓藥。

此外，透過頭皮針灸刺激百會、四神聰等穴位，也有助於促進頭部血液循環，達到醒腦、提升專注力的效果。周宗翰提醒，想讓腦袋維持清醒靈活，平時應少吃甜食和油炸物，避免產生「痰濕」讓頭腦昏沉，每天適度起身活動、散步，也能促進氣血循環，讓氧氣和養分更有效率送達大腦。