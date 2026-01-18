過動症、自閉症易混淆　醫曝「關鍵差異」：別過早貼標籤

▲醫師提醒，面對孩子的行為與學習困難，家長與教師應避免過早貼標籤。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

近年隨著社會對兒童心理健康議題的關注提升，注意力不足過動症（ADHD）與自閉症類群障礙症（ASD）逐漸被重視。不過醫師指出，臨床與教育實務中發現，部分ADHD症狀表現與自閉症相似，若僅從外在行為判斷，容易出現混淆甚至誤判，進而影響孩子後續的學習支持與治療方向。

台北市立聯合醫院中興院區精神科主治醫師蔣立德表示，ADHD的典型症狀包括「注意力難以維持、活動量偏高及衝動控制困難」，孩子在課堂上可能頻繁分心、離座或插話，在團體活動中也較容易出現未經思考的行為反應，這些表現有時會被誤解為不懂社交規範，進而被認為具有自閉症特質。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蔣立德指出，自閉症的核心特徵在於社交溝通上的「質性差異」，例如「較難理解他人的非語言訊息、社交互動動機不同或伴隨重複性行為與高度固定的興趣」，相較之下，多數ADHD孩子其實具備社交動機，也能理解他人感受，只是因注意力與自我控制能力不足，導致行為表現不穩定，若僅憑短時間觀察或單一情境就下結論，容易忽略兩者的本質差異。

兩種診斷在醫療處置方向上差異甚大。蔣立德說，自閉症多以教育支持和行為治療為介入主軸，而ADHD目前已有相對有效且成熟的藥物治療方式，搭配行為策略與家庭支持，往往能大幅改善症狀，對學習與人際互動帶來明顯幫助。

蔣立德呼籲，面對孩子的行為與學習困難，家長與教師應避免過早貼標籤，同時也不宜忽視警訊，及早尋求專業評估、理解行為背後的真正原因，並透過醫療、家庭與學校的合作，才能為孩子提供最合適的支持。