菊花炸裂！醫驚見「18種超狂物」塞肛：用手摳不出來

▲肛門的出口小，控制能力強，塞異物小心拿不出來。（圖／記者季相儒攝）

文／ 林國樂

直腸、「菊花」是五穀輪迴之處，它們只適合往外出，不適合往裡塞。凡是直腸裡有的東西，除了便便，其他的都以疾病方式存在。

對於「菊」部來說，什麼是異物呢？正確回答是，凡是不該在這個地方出現的東西都算是異物。直腸裡只有一位正主，就是大便，這是三歲小孩子都知道的常識。 對於直腸來說，世界上只有3種東西：便便、塞得進來的異物和其他塞不進來的東西。

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發生直腸異物是個很讓人尷尬的事，許多直腸塞入異物拔不出來的患者，因為害羞而不敢去看醫師，即使去了醫院也會吞吞吐吐的，半天說不出話，或者隱瞞病情。說實話，患者什麼情況，有經驗的醫師一看就心裡有數，真的不要隱瞞病情，最終苦的還是自己。

黃瓜、香蕉、振動按摩棒、酒瓶、木棍、假陽具，鑰匙、剪刀、塑膠瓶、手電筒、手機、電燈泡、茄子、苦瓜、火腿腸，黃鱔、泥鰍和蠟燭……這些東西怎麼會跑到肛門，甚至直腸裡呢？可能是不小心從肛門刺進去；也可能是喝多了發酒瘋自己塞進去的（當然也可能是別人塞進去的）；還有可能是清醒狀態下自己塞進去的。

不用我說，大家心知肚明的原因，是有些人覺得往「菊花」裡塞點小東西很好玩、很過癮，然後就放心大膽的塞，然後拿不出來了……。

▲有人會拿條裝蔬果塞肛門，小心越摳越進去。（圖／取自免費圖庫pixabay）

有一句話說得好：形態決定功能。人類經過漫長的進化，才由四肢著地發展成直立行走的樣子，直腸、肛管和肛門也經歷了漫長的演化形成今天這個樣子。直腸、「菊花」是五穀輪迴之處，它們只適合往外出，不適合往裡塞。凡是直腸裡有的東西，除了便便，其他的都以疾病方式存在，這在醫學生的教材上寫著呢。

就算是往外排東西也講究一個節奏，最好一天1次，5至10分鐘之內完事兒，不能不受控制的隨便亂排。所以，肛門必須有控制大便的能力。它就是便便管理員，讓便便往外走，便便才能出來。肛門的出口小，控制能力強。當你往裡面塞了東西，拿不出來的時候，自己伸手或者是用什麼工具把東西弄出來也不容易。操作不當就會適得其反，肛門裡的東西會越弄越往裡面去。

本文摘自《肛剛好》／ 林國樂（北京協和醫院基本外科結直腸主任醫師、教授）／大是文化