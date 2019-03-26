28歲OL便秘炸痛6天！醫驚見「3cm腫瘤爆卡」腸子：大腸癌第三期



▲長期便秘的OL腹痛6天，就醫切片檢查驚罹乙狀結腸癌第三期。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導



台中一名28歲黃姓OL，長期飽受便秘之苦，因連續6天腹痛難耐才就醫，經檢查發現，在她乙狀結腸竟長出3公分左右的腫瘤，導致腸道完全被阻塞，在醫師進行造口手術和乙狀結腸切除術後，緩解腫脹和疼痛，但令人驚訝的是，女子的腫瘤切片卻被驗出罹患乙狀結腸癌第三期。

長期便秘的28歲黃姓女子OL，腹痛持續6天未緩解，無法再忍而就醫，檢查發現在她乙狀結腸處長出3公分腫瘤，造成腸道完全阻塞。醫師在她左下腹進行臨時腸造口手術，以緩解腹部的腫脹及疼痛，讓堵塞在腸子裡的排泄物能先排空，避免腸子壓力過大而破裂。再安排3D腹腔鏡乙狀結腸切除術，並將腫瘤切除進行切片檢查，確認罹患乙狀結腸癌第三期，術後恢復良好，並開始化療3個月，接著接受人工造口閉合手術，休養2週後即回復以往正常生活，目前僅需定期回診檢查。

童綜合醫院大腸直腸外科醫師黃宏哲表示，大腸癌的危險因子很多，包括食用過多加工食品、攝取過多脂肪、年齡較大、有家族病史、過重、有飲酒及抽菸習慣等因素。該名女子雖年輕，但本身有大腸癌的家族病史，有便秘狀況發生，卻未積極就醫檢查，因此等到出現非常不適的症狀時，已是大腸癌第三期，所幸經手術後配合藥物與化學治療，目前追蹤沒有發現腫瘤復發或轉移跡象。



▲醫師向患者說明人工造口手術。（圖／童綜合醫院提供）

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黃宏哲呼籲，大腸癌可早期發現早期治療，且治癒率很高，但早期因沒有任何症狀所以不易發現，多數病例都是在第三期或第四期才被發現，因此民眾除了養成良好的生活習慣和飲食均衡外，屬於高危險族群的民眾也需養成定期受檢的習慣。目前政府補助糞便潛血檢查，只要年齡滿50歲至未滿75歲的民眾，不分男女可每2年進行1次免費受檢，避免腫瘤生成或持續擴大導致更大的傷害。