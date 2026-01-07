鄭家純懷孕「胎停」流產　醫揭可能原因：重複發生要詳細檢查

▲鄭家純懷孕9周「胎停」流產。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純）

記者邱俊吉／台北報導

藝人鄭家純日前透露已開始備孕，未料今坦言，經懷孕9周後，胚胎已確認停止發育，只好流產。醫師表示，胚胎停止發育又稱「胎停」，俗稱「空包彈」，母親一定傷心，不過從醫學角度來看，這屬於身體的「自然淘汰」機制，發生1次可視為偶發事件，但如發生2次或以上，則應詳細檢查。

台北長庚醫院婦產科系主任蕭勝文說，胚胎停止發育多半是指胚胎已無心跳且未再生長，早期流產的原因相當多元，其中約50%至60%與胚胎本身的染色體異常有關，屬於自然淘汰，往往難以事前預測。

蕭勝文指出，除染色體異常，受精卵後續分裂不足、胚胎品質不佳，也可能導致發育中止；若來自母體端，黃體素不足、甲狀腺功能異常、多囊性卵巢症候群，或子宮結構異常如子宮中隔、肌瘤或肌腺症等，亦可能影響胚胎著床、發育。

此外，包括免疫問題，或早期感染，也被認為是胎停的可能因素。

鄭家純提到流產後出現劇痛，對此，蕭勝文說，疼痛多半與子宮收縮、手術過程有關，屬常見現象，並非胚胎本身的問題；若疼痛影響日常生活或睡眠，應回診評估，避免自行忍耐。

對於胎停，蕭勝文表示，發生1次不代表未來會反覆發生，大多數女性經過充分休息後，仍有機會順利懷孕；一般而言，若連續發生3次，會被歸類為習慣性流產，要進一步檢查，但如今在少子化背景下，部分個案連續發生2次，便會建議及早評估相關原因。

談到胎停與年齡的關係，蕭勝文說，隨著懷孕年齡增加，染色體異常風險也會上升，高齡產婦發生胎停的機率相對較高，故民眾若有備孕規劃，原則仍建議在35歲前懷孕，不過現代人生育年齡普遍延後，只要能懷孕，醫療團隊都會盡力協助。

▲蕭勝文說明胎停發生1次不代表未來會反覆發生，女性經充分休息後仍有機會順利懷孕。（圖／蕭勝文提供）